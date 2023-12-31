تشديدات أمنية بمحيط كنائس الشرقية تزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد

شهدت مطرانية مراكز الشرقية والعاشر والتي تضم كنائس المحافظة، وكذلك كنيسة ماري جرجس والكاتدرائية بمدينة الزقازيق والعذراء مريم بأبوكبير ومطرانية فاقوس، إجراءات أمنية مشددة، اليوم الأحد، بالتزامن مع إلاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث تم تعزيز الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس ودور العبادة.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري مديريات الخدمات والهيئات، والجهات المعنية كافة، بشأن الإجراءات اللازم اتخاذها وتنفيذها بكل دقة، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال العام الميلادي الجديد، وعيد الميلاد المجيد، لتقديم الخدمات العامة لجموع المواطنين، والإخوة المسيحين، وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لهم خلال أيام العيد

وقرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام، وأخرى فرعية بكل مركز ومدينة وحي، ومديرية خدمية، لتلقى شكاوى المواطنين ومتابعة الأحداث الطارئة، والتي قد تحدث خلال فترة الإجازات والتعامل معها بشكل سليم، وضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء أو نوابهم، للتصرف فيما يطرأ من وقائع وأحداث على الفور وإخطار المحافظ بها.

ووجه محافظ الشرقية بتواجد مديري المديريات، أو وكلائهم الذين يرتبط عملهم بتقديم خدمات للمواطنين، فضلاً عن ضرورة تواجد طاقم إدارى وفني بمرافق «مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء،المستشفيات العامة والمركزية والقروية والوحدات الصحية، أماكن التجمعات الجماهيرية » بمواقعهم خلال فترة الأعياد، وتفقد المرافق وإصلاح أي أعطال قد تطرأ خلال عيد الميلاد المجيد.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين العامة، وبمحيط الكنائس، والحدائق، والمتنزهات بنطاق المحافظة، واستمرار حملات رفع الإشغالات المخالفة من الشوارع لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين، والزائرين لقضاء إجازة عيد الميلاد المجيد.

كلف محافظ الشرقية، وكيلة وزارة التموين، بالتنسيق مع الشركة القابضة للسلع الغذائية، لزيادة المعروض من السلع الأساسية بأسعار مناسبة، فضلاً عن التنسيق مع مباحث التموين، ومديرتي الصحة، والطب البيطري، وجهاز شؤون البيئة بالمحافظة، بتكثيف المرور اليومي على الأسواق، ومحلات الجزارة، والأسماك، والتأكد من جودة المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.

كما شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع وكيل وزارة الزراعة، والأجهزة الأمنية، للتصدي ومنع التعديات على الرقعة الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، ومخالفات البناء، والتعامل مع المخالفة في مهدها بكل حزم دون أي تهاون وذلك خلال أجازة عيد الميلاد المجيد.

وطالب المحافظ مدير إدارة مرور الشرقية، بتكثيف الحملات المرورية، والدرويات الراكبة على الطرق العامة والرئيسية، للتصدى لكافة المخالفات ومنع وقوع حوادث على الطرق، وتحقيق أقصى سيولة لحركة المركبات، فضلاً عن تكثيف التواجد الأمني لرجال الشرطة، وإجراءات التأمين للكنائس، والمنشآت الهامة، والحيوية بنطاق المحافظة.