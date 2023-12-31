عامل ينهي حياة صديقه في دمياط

القى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية القبض على عامل قتل صديقه بسبب تعثره فى سداد ديونه فى دمياط .

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط اخطارا من أحد المستشفيات باستقبالها (عامل، مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح نافذ وتوفـى عقب وصوله أثناء إسعافه.

و بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين (المجنى عليه) و(عامل) تعدى خلالها الأخير عليه بسكين مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته وذلك لخلافات مالية بينهما.

و عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط من ضبطه والأداة المستخدمة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جهة أخرى أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، بالتصريح بدفن عامل قهوة توفي متأثرًا بإصابته إثر سقوط سقف عقارعليه خلال تواجده بالطابق الأرضي أسفل عقار بمنطقة حلمية الزيتون.

وتبيَّن من تحقيقات النيابة أن انهيار العقار كان بسبب حريق شب في الطابق الثاني وفي دقائق انهار العقار على الطابق الأول، ما أسفر عن وفاة عامل قهوة أسفل العقار، كما تبيَّن إصابة آخر بخلع في الكتف وجارِ البحث عن ناجِ أسفل الأنقاض.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد بانهيار سقف عقار بالطابق الأول من عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة حدائق الزيتون التابعة للقاهرة.

وتبيَّن من المعاينة أن العقار مكون من 3 طوابق، وأسفر الحادث عن مصرع بدوي يحيي، 60 سنة، وجرى استخرج جثته من أسفل الأنقاض، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.