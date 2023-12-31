القبض على تاجر وزوجته جمعا 15 مليون جنيه من المواطنين

ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، القبض على تاجر وزوجته لقيامهما بالاستيلاء على أكثر من 15 مليون جنيه من عدد من المواطنين بالفيوم بدعوى توظيفها.

تلقى مركز شرطة إبشواى بمديرية أمن الفيوم بلاغا من 8 أشخاص بتضررهم من ( تاجر مواد غذائية وزوجته - مقيمان بدائرة المركز ولهما محل إقامة آخر بالجيزة ) لتحصلهما منهم على مبالغ مالية بإجمالى ( 15 مليونا و130 ألف جنيه ) منذ عام نظير استثمارها فـى مجال تجارة المواد الغذائية إلا أنهما تعثرا فـى السداد، ولم يتمكنا من رد أصل المبلغ.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأضافا بتعثرهما نتيجة تعرضهما لخسارة فى مجال تجارة المواد الغذائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق أخر شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن، حملات مكبرة، على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وتجار المخدرات لإحكام السيطرة الأمنية، وحماية المواطنين.

وأسفرت الحملات جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (5) تشكيلات عصابية ضمت (25) متهمًا ارتكبوا (16) حادثًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.



وفي سياق منفصل صرحت جهات التحقيق بشبراالخيمة ، بدفن جثة شاب علي يد آخرين، إثر مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة المنشية الجديدة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إثر إصابته بطلق ناري فرد خرطوش أودى بحياته، تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وطلبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وسؤال أهلية المتوفى وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفي والتصريح بالدفن عقب ذلك.



