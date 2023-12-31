الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير الجيوش الفرنسي يصل إلى حاملة الطائرات الهليكوبتر الفرنسية بالعريش

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف الإعلام الفرنسي أن وزير الجيوش سيباستيان ليكورنو، يتوجه اليوم الأحد إلى متن حاملة الطائرات الهليكوبتر الفرنسية "ديكسمود" والتي رست عند ميناء العريش، حيث يتم علاج مصابي غزة. 

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وبحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، فأن ديكسمود منذ وصولها إلى ميناء العريش بمصر، في 27 نوفمبر الماضي، تستقبل حاملة طائرات الهليكوبتر الفرنسية مدنيين مصابين جراء القصف في قطاع غزة ما بين 5 و20 مصابا في اليوم، وفقا لمصادر طبية.

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية إن فرنسا هي القوة الغربية الأولى التي تقدم خدمات للرعاية الصحية بالقرب من قطاع غزة، مشيرة إلى أن معظم المدنيين الذين تم علاجهم يعانون من أمراض خطيرة.

وترسو "ديكسمود" على بعد نحو 50 كيلومترا من معبر رفح بين مصر وقطاع غزة.

 وتتضمن حاملة الطائرات التي تعمل كمستشفى غرفتي عمليات و40 سريرا وأكثر من 80 من مقدمي الرعاية وأجهزة المسح الضوئي والتحليل، حسبما أشار سيباستيان ليكورنو عندما وصلت "ديكسمود" إلى مصر.

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