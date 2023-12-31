رئيس جامعة قناة السويس يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

قدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وأسرة الجامعة خالص التهاني وأطيب التمنيات للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والشعب المصري، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024.

وبعث الدكتور ناصر مندور برقية تهنئة لفخامة الرئيس جاء في نصها: "نهنئ فخامتكم بالعام الميلادي الجديد، ونُجدد وعدنا لسيادتكم بمواصلة مسيرة التنمية والبناء... نحو تطوير منظومة التعليم في ظل رعايتكم الكريمة... داعين المولى عز وجل أن ينعم على مصر وشعبها بالأمن والاستقرار والتقدم، وأن يجعل الله عامنا الجديد ملئ بالإنجازات.



كما أرسل "مندور" برقيات تهنئة بالعام الميلادى الجديد لكل من: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أ.ح شريف فهمي بشاره محافظ الإسماعيلية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وقيادات المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء ونواب الجامعات.



وواصل الدكتور ناصر مندور التهنئة لجميع منتسبي جامعة القناة من نواب رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات، وأمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، وأبنائه الطلاب بالعام الميلادي الجديد.