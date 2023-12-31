محافظ بني سويف يتابع ملف النظافة ومواجهة التعديات

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الجهود المبذولة والأنشطة الميدانية والأعمال التي تقوم بها الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية المختلفة بنطاق المحافظة، تنفيذا لتكليفاته بأهمية التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجات القرى والمدن، وتكثيف الحملات الرقابية والخدمية، وتنظيم القوافل الطبية المجانية، والإشراف على المبادرات الرئاسية، لتوفير حياة كريمة للمواطنين في كافة المجالات الحياتية.

وعقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، برئاسة مدحت صلاح اجتماعا موسعا لمناقشة المشروعات المقترح تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للعام 2024/ 2025، في عدد من القطاعات الخدمية والتي تأتي تلبية لاحتياجات القرى والمركز، فيما تم تنظيم حملة مكثفة لرفع المخلفات والقمامة بشوارع ومداخل المدينة والقرى التابعة، وخاصة بمحيط الكنائس والأديرة والطرق المؤدية إليها، وقد أسفرت عن توريد أكثر من 160طن مخلفات لمصنع تدوير القمامة بسمسطا، كما تم قص وتهذيب أفرع الأشجار بمناطق متفرقة من المركز ، وري الأشجار التي تم غرسها ضمن مبادرة 100مليون شجرة.

واستمرارا لجهود الوحدة في مواجهة التعديات على الاراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة في المهد، تمكنت الوحدة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة من إزالة 9حالات بقرى المركز، واستجابة لشكاوى وبلاغات المواطنين، فقد تم التحرك اللحظي والاستجابة الفورية لشكوى بعض أهالي قرية بني ماضي، والمتضررين من تسريب مياه غير معلوم مصدرها بأحد المنازل، حيث تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لإزالة أسباب الشكوى، فيما تم صيانة ورفع كفاءة أكثر من 60كشافا بدائرة المركز، مع مراعاة خطة ترشيد الاستهلاك الكهربائي.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، برئاسة حمادة راضي، بعقد جلسة تشاور في حضور عضو مجلس النواب النائب عبد الحكيم مسعود، ونواب رئيس المركز ورؤساء الوحدات القروية ومديري الإدارات بالوحدة، وذلك لمناقشة احتياجات الوحدات القروية التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمركز للعام المالي 2024/ 2025, لاطلاع على أبرز ملامح الخطة، والتي تتضمن (رصف طرق - توفير أعمدة إنارة - توفير معدات ثقيلة لرفع القمامة - توفير أجهزة كمبيوتر وطباعة ) بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ناحية أخرى تم تنفيذ إزالة في المهد لعدد 10حالات بزمام قرية إطواب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، بجانب الاستمرار في أعمال رفع القمامة والمخلفات وإشغالات الطريق العام بقرى المركز.

وفي مركز إهناسيا، عقدت الوحدة المحلية برئاسة ناصر سيف رئيس مركز ومدينة إهناسيا الاجتماع الدوري بنواب رئيس المركز ورؤساء القرى ومديري الإدارات الخدمية ، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بملف التقنين والتصالح والانتهاء من المتغيرات المكانية ، ومواجهة التعديات في المهد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وملفات النظافة ورفع التراكمات وتمهيد الطرق وإنارة أطراف القرى ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة وزيادة تراخيص الإعلانات وترشيد استهلاك الكهرباء وتكثيف الرقابة على الأسواق.

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