أفضل 10 إعدادات لإضفاء لمسة شخصية على هاتف Android

أصبحت هواتف Android اليوم أكثر قابلية للتخصيص من أي وقت مضى. بينما يمكنك فقط استخدام هاتفك بالإعدادات الافتراضية، يمكنك الحصول على المزيد من تجربة Android من خلال البحث في الإعدادات لتحسين هاتفك لاستخدامك. سواء كنت قد حصلت للتو على هاتف Android جديد لامع أو ترغب في تحسين الهاتف الذي تستخدمه منذ أشهر، فإننا نتعمق في أفضل 10 إعدادات لهواتف Android للحصول على أفضل أداء وأقصى قدر من الخصوصية والتجربة الأكثر تخصيصًا الممكنة.

تتوفر معظم هذه الإعدادات بشكل ما على الهواتف الذكية الحديثة التي تعمل بنظام Android. استخدم شريط البحث في إعدادات هاتفك إذا كان هاتفك لا يتبع الاصطلاحات التي نذكرها هنا (استخدمنا Samsung Galaxy S23 Ultra كمرجع). بعض هذه الإعدادات خاصة بنظام Android 14، كما هو موضح أدناه.

دعنا ننتقل إلى أفضل إعدادات Android التي يجب عليك تعديلها الآن.



مراجعة التطبيقات المثبتة

انتقل إلى القائمة الفرعية "التطبيقات" ضمن الإعدادات لعرض التطبيقات المثبتة على جهازك، وللاطلاع على الإعدادات والأذونات الخاصة بها. حتى إذا بدأت من جديد باستخدام هاتف جديد ولم تقم بنقل التطبيقات من جهازك السابق، فإن الأمر يستحق إجراء هذا التمرين. فهو يمنحك فرصة لمراجعة أذونات التطبيق، وإما تعطيل التطبيقات أو إزالة الأذونات إذا لم يتم استخدام التطبيق. ومع ذلك، لا يمكنك إلغاء تثبيت أحد التطبيقات من هذه الشاشة، ولهذا تحتاج إلى الانتقال إلى متجر Google Play

تقليم التطبيقات غير المستخدمة

يحدث لنا جميعا. نحن نقوم بتنزيل التطبيقات التي تبدو مثيرة للاهتمام، ثم يتم إهمالها. لا فائدة من ترك مثل هذه التطبيقات لتشغل مساحة على هاتفك إذا لم تعد تستخدمها. انتقل إلى متجر Google Play، وانقر على أيقونة حسابك في الزاوية اليمنى العليا، واختر الخيار الأول "إدارة التطبيقات والأجهزة"، ثم انقر فوق علامة التبويب "إدارة". لا يمكنك فقط إزالة تثبيت التطبيقات غير المرغوب فيها، ولكن يمكنك أيضًا فرز التطبيقات حسب الأقل استخدامًا حتى تتمكن من رؤية التطبيقات المرشحة للتطهير. قد يشكل الاحتفاظ بالتطبيقات التي لا تحتاجها أو تستخدمها على هاتفك خطرًا أمنيًا. يؤدي مسح هذه التطبيقات إلى إزالة هذا الخطر ويتيح لك استعادة المساحة الثمينة.

لتحقيق أقصى قدر من الأمان لهاتفك، انتقل إلى "قسم الأمان والخصوصية" في إعدادات Android لتأكيد العديد من الإعدادات.

لنبدأ بالتأكد من إمكانية العثور على هاتفك في حالة فقده. انتقل إلى "العثور على هاتفي المحمول" أو "حماية الجهاز المفقود" وقم بتشغيل شريط التمرير للسماح بالعثور على الهاتف، ولكي يرسل الهاتف موقعه الأخير.

انتقل إلى "أمان التطبيق" وقم بتمكين Google Play Protect إذا لم يكن محددًا بالفعل. يقوم هذا الإعداد بفحص تطبيقاتك وجهازك بانتظام بحثًا عن المخاطر الأمنية.

أثناء وجودك في قائمة الأمان في Android 14، قم بتمكين Auto Blocker لمنع البرامج الضارة من الوصول إلى هاتفك. تحظر هذه الميزة تثبيت التطبيقات غير المصرح بها، والرسائل التي تحتوي على صور مليئة بالبرامج الضارة، والأوامر الضارة المرسلة عبر كابل USB.

هناك طريقة أخرى أسهل لتأكيد أذونات التطبيق وهي استخدام مدير الأذونات. يبدأ هذا العرض الشامل بالإذن المطلوب (أي أجهزة استشعار الجسم، والتقويم، والكاميرا، وسجلات المكالمات، والموقع، والميكروفون، وما إلى ذلك)، ثم يوضح لك التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى تلك المعلومات وتحت أي ظروف - والتطبيقات التي لا يمكنها ذلك لديك حق الوصول. هذه طريقة سهلة للتحقق من الوصول إلى التطبيق والتأكد من حصول التطبيقات على الوصول الذي تريده. تتيح لك طريقة عرض الخصوصية الأخرى معرفة الأذونات التي تم الوصول إليها من قبل التطبيقات خلال آخر 24 ساعة أو آخر 7 أيام.

أخيرًا، انتقل إلى "المزيد من إعدادات الخصوصية" للوصول إلى إعدادات خصوصية Google. إذا كان لديك أكثر من حساب Google على هاتفك، فهذا هو المكان الذي يمكنك فيه ضبط مصدر الملء التلقائي في Google (ضمن "الملء التلقائي مع Google"). يمكنك إلغاء الاشتراك في الإعلانات والتحكم في ما يتم تقديمه لك من خلال التمرير لأسفل إلى "الإعلانات" وتحديد "خصوصية الإعلان" لضبط الخيارات مثل المعلومات التي يمكن للتطبيقات استخدامها لعرض الإعلانات لك، وما إذا كان بإمكان التطبيقات اقتراح إعلانات. يمكنك حماية خصوصيتك بشكل أكبر عن طريق تغيير إعدادات إعلانات جهازك المعرف، إما باختيار "إعادة تعيين معرّف الإعلان" أو "حذف معرّف الإعلان". يؤدي أي من الخيارين إلى تعطيل قدرة Google على تقديم إعلانات مخصصة. هذه هي الطريقة التي يمكنك من خلالها منع Google من عرض إعلانات حول مقالي الهواء بعد بحثك عن مقالي الهواء، على سبيل المثال.

أضف جهات اتصال الطوارئ إلى شاشة القفل

يمكنك إضافة جهة اتصال للطوارئ أو معلومات طبية إلى شاشة القفل الخاصة بك ضمن إعدادات "السلامة والطوارئ". وهذا أيضًا هو المكان الذي يمكنك فيه إسكات الإشعارات أثناء القيادة.

تمكين الشحن السريع

انتقل إلى قائمة "البطارية" وتحقق من "إعدادات الشحن" للتأكد من تحديد "الشحن السريع" و"الشحن اللاسلكي السريع". بهذه الطريقة، يمكنك شحن جهازك بسرعة أثناء التنقل. انتقل إلى قائمة "حدود استخدام الخلفية" للتأكد من أن الهاتف يضع التطبيقات التي لا تستخدمها في وضع السكون. يؤدي القيام بذلك إلى تقليل استنزاف البطارية.

أثناء وجودك في قائمة البطارية، لاحظ خيار "مشاركة الطاقة اللاسلكية". تدعم العديد من الهواتف الأحدث المزودة بتقنية الشحن اللاسلكي Qi مشاركة طاقة الهاتف مع الأجهزة الأخرى المتوافقة مع Qi مثل الساعة أو سماعات الأذن أو هاتف آخر. عندما تريد مشاركة قوتك، عد إلى هنا لتمكين هذه الميزة. إذا قمت بتشغيله ولم تستخدمه، فسيتوقف الهاتف عن مشاركة الطاقة.

تحسين إعدادات العرض

ضمن قائمة "العرض"، اختر أولاً بين الوضع الفاتح أو الداكن. يمكن أن يكون "الوضع الداكن" أسهل على العين، ويمكن أن يساعد في توفير طاقة البطارية أيضًا. قم بتعطيل "السطوع التكيفي" للحصول على أداء أفضل للبطارية، نظرًا لأن هذا الوضع سيؤدي إلى زيادة السطوع في بعض الظروف واستنزاف البطارية بشكل أسرع.

تحقق من إعدادات "مهلة الشاشة" واختر الحد الأدنى المريح مثل 15 ثانية أو 30 ثانية لحماية هاتفك من الأطراف الأخرى. تستنزف مهلات الشاشة الأطول البطارية بشكل أسرع وتجعل هاتفك عرضة للتعرض العرضي إذا وضعته جانباً وقام شخص آخر بتعطيله.

قم بتقليل تعرضك للضوء الأزرق عن طريق تمكين "درع راحة العين" وتخصيص الإعدادات لدرجة حرارة اللون لهذا الوضع. فقط احذر من استخدام هذا الوضع خلال الساعات التي قد تستخدم فيها الكاميرا الخاصة بك - يمكن أن يؤدي طاقم الشاشة الأكثر دفئًا إلى التخلص من إدراكك لتعرض الصورة والألوان عند التقاط الصور.

أخيرًا، تحقق من "دقة الشاشة" وابحث عن الخيار الذي يناسبك بشكل أفضل. على سبيل المثال، يحتوي هاتف S23 Ultra على شاشة قادرة على دقة QHD + (3088 × 1440 بكسل)، لكن دقة الشاشة الافتراضية للهاتف هي FHD + (2316 × 1080 بكسل) لأنها توازن بين وضوح الرؤية واستهلاك البطارية. استخدم هذه الإعدادات لمعرفة ما تفضله، وما إذا كانت الشاشة الأكثر وضوحًا تستحق المقايضة في عمر البطارية.



تخصيص الإخطارات

في يوم من الأيام، كان تخصيص الإشعارات يتعلق ببساطة بالتطبيقات التي سمحت لها بإرسال إشعارات إليك، وكيف ستبدو تلك الإشعارات، وكيف قد تظهر. مع Android 14، يمكنك الآن تعيين الإشعارات التي تظهر على شاشة القفل، ويمكنك التفاعل مع تلك الإشعارات. انتقل إلى "الإشعارات" وخصص وقتًا لمراجعة إعدادات الإشعارات العامة بالإضافة إلى أذونات "إشعارات شاشة القفل" لتجنب المواقف المحرجة المحتملة وإبعاد أعين المتطفلين عن إشعاراتك الخاصة. أو اختر تعطيل إشعارات شاشة القفل للتخلص من فرصة رؤية شخص ما لشيء لا ينبغي له رؤيته تمامًا.

اختر الأوضاع وأنشئ إجراءات روتينية

لدى البعض منا جداول زمنية يمكن التنبؤ بها والتي تملي حياتنا. إذا كان هذا هو الحال، فانتقل إلى "الأوضاع والروتينات" للوصول إلى الأوضاع التي تم تكوينها مسبقًا ولكن القابلة للتخصيص والتي تحدد إعدادات الهاتف لبيئات أو ظروف مختلفة (مثل النوم، والقيادة، والتمرين، والعمل، وما إلى ذلك). يمكنك أيضًا إنشاء الوضع المخصص الخاص بك، أو إنشاء روتين يناسب مواقعك وسلوكياتك.

تأكيد إعدادات النسخ الاحتياطي

من الضروري إعداد النسخ الاحتياطية لبياناتك بشكل صحيح في حالة سرقة هاتفك أو تلفه. والأهم من ذلك هو التحقق مرة أخرى من إعدادات النسخ الاحتياطي قبل أن تتعرض للخسارة. توجه إلى "الحسابات والنسخ الاحتياطي" وانتقل إلى إعدادات "النسخ الاحتياطي للبيانات" في Google Drive.

يمكن لنظام Android إجراء نسخ احتياطي لبيانات التطبيق والرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة وسجل المكالمات وإعدادات الجهاز وبيانات حساب Google مثل جهات الاتصال والتقويمات. يمكنك أيضًا الاحتفاظ بنسخة احتياطية من الصور ومقاطع الفيديو عبر صور Google، فقط تأكد من بقاء هاتفك قيد التشغيل وأن تطبيق الصور يظل مفتوحًا لتجميع صورك.

قم بتحرير قائمة إعدادات الوصول السريع

يمكن احتواء عدد قليل فقط من الرموز على شاشة قائمة الوصول السريع المنسدلة. اضغط على أيقونة القلم في أعلى اليمين لتعديل مظهر الرموز المختصرة (على طول الجزء العلوي من الشاشة، أو في كتلة) وتحديد أولويات الإجراءات.