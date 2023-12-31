تأجيل امتحانات جامعة بني سويف لمدة ساعة بسبب الشبورة

أعلنت جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، تأجيل الامتحانات اليوم الأحد، لمدة ساعة عن الموعد المحدد، نظرا لسوء الأحوال الجوية والشبورة الكثيفة، حرصَا على سلامة ومصلحة الطلاب.

وذكرت جامعة بني سويف، "أن القرار جاء حرصاً على سلامة الطلاب، وحرص الجامعة على أن تطمئن أبناءها الطلاب وأولياء أمورهم باعتبارهم أمانة فى أيدينا".

شبورة مائية كثيفة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تكون شبورة كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على عدد من المحافظات المصرية بينها محافظة بني سويف، تؤدى الى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية .

واستعدت جامعة بني سويف، لعقد امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2023/ 2024، حيث تم مراعاة مواعيد الامتحانات خلال اجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية خلال تلك الفترة، كذلك جاهزية كافة القاعات والمدرجات والمعامل الإلكترونية لعقد الامتحانات.

كما تضمنت استعدادات جامعة بني سويف، بإعلان جداول الامتحانات للطلاب ومواعيدها، وأماكنها، مع وجود غرفة عمليات لمتابعة سير العمل بالامتحانات، طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري والمعلنة من قبل وزارة التعليم العالي.

وشدد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، علي ضرورة تذليل العقبات أمام الطلاب خلال الامتحانات، وتواجد أستاذ المادة خلال الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات، والتأكد من تواجد أطقم طبية من الأطباء والتمريض داخل الكليات مزودة بكافة الإسعافات الطبية للتعامل مع اي حالة طارئة على الفور.