الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وصول الفرقاطة "القدير" من طراز (MEKO-A200) إلى قاعدة الإسكندرية

وصول الفرقاطة القدير
وصول الفرقاطة "القدير" من طراز (MEKO-A200) لقاعدة الأسكندرية

 فى إطار ما تنفذه القوات المسلحة من إستراتيجية متكاملة لتطوير وتحديث الأفرع الرئيسية ومختلف الأسلحة التخصصية، وفقاً لرؤية القيادة السياسية بما يعظم من قدرات وإمكانات القوات المسلحة لدعم ركائز الأمن القومى المصرى، وصلت إلى قاعدة الأسكندرية البحرية الفرقاطة "القدير" من طراز (MEKO-A200)، بعد إتمام إجراءات إستلامها بمدينة (Bremerhaven) الألمانية، لتنضم للأسطول البحرى المصرى، حيث تم بناؤها بشركة (TKMS) الألمانية، وفقاً لأحدث النظم العالمية فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية.

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 وفى تقليد بحرى أصيل شارك عدد كبير من القطع البحرية والطائرات الهليكوبتر فى تنفيذ استعراض بحرى أمام ساحل مدينة الأسكندرية احتفالاً باستقبال الفرقاطة "القدير".

وصول الفرقاطة "القدير" من طراز (MEKO-A200) إلى قاعدة الأسكندرية 

 وتمثل الفرقاطة "القدير" إضافة تكنولوجية وقدرات قتالية هائلة لإمكانات القوات البحرية، كونها تتمتع بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح المتطورة، التى تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بكفاءة واقتدار وبما يدعم إمكانات القوات البحرية القتالية، بهدف تحقيق القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر والسيطرة الكاملة على سواحلنا الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط.

وصول الفرقاطة "القدير" من طراز (MEKO-A200) إلى قاعدة الأسكندرية 

 كما ألقى الفريق أشرف عطوة، قائد القوات البحرية، كلمة نقل خلالها تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زکی، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لطاقم الفرقاطة، مشيداً بقدرتهم على تحقيق أقصى درجات التميز فى استيعاب المنظومة القتالية والتكنولوجية الحديثة بالفرقاطة خلال فترة الإعداد.

وصول الفرقاطة "القدير" من طراز (MEKO-A200) إلى قاعدة الأسكندرية 

 حضر مراسم الاستقبال قائد المنطقة الشمالية العسكرية وعدد من قادة القوات البحرية وعدد من طلبة الكلية البحرية وطلبة الجامعات والمدارس وعدد من أهالى محافظة الأسكندرية.

 

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