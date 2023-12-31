ليلة رأس السنة حضري فطيرة القرع بالقرفة والسكر البني

تحتل الفطائر الحلوة مكانة هامة عند الصغار مما يدفع الأمهات للبحث عن أفضل وصفات تحضيرها لتقدم أفضل مذاق لأفراد أسرتها دون المساس بالميزانية.

يسهل عليكي تحضير فطيرة القرع بالقرفة والسكر البني في ليالي الشتاء البادرة لتقدمي لأفراد أسرتك أفضل مذاق وغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحتهم.

واليوم يمكنك الاحتفال بليلة رأس السنة وحضري فطيرة القرع بالقرفة والسكر البني المناسبة للميزانية.

المقادير

- العجينة :

دقيق : كوب وربع

ملح : نصف ملعقة صغيرة

سكر : نصف ملعقة صغيرة

الزبدة : 100 غراماً (مقطّعة مكعبات)

ماء بارد : 3 ملاعق كبيرة

- القرع : 2 كوب (مطبوخ ومهروس)

- البيض : 2 حبة (مخفوق خفقاً خفيفاً)

- السكر البني : ثلاث أرباع الكوب

- القرفة : ملعقة صغيرة

- الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة

- جوزة الطيب : نصف ملعقة صغيرة (أو بهارات)

- القرنفل : نصف ملعقة صغيرة

- الآيس كريم : حسب الحاجة

طريقة التحضير

لتحضير العجينة: في وعاء للخلط، اخلطي الدقيق مع السكر والملح وضعي المكونات في الخلاط الكهربائي، ثم أضيفي الزبدة بشكل تدريجي مع الخفق بعد كل إضافة، ثم أضيفي كمية الماء بشكل تدريجي أيضاً مع الخفق.

ضعي العجينة في وعاء، وغلّفيها بفوطة نظيفة وأدخليها إلى الثلاجة لساعة تقريباً.

افردي العجينة في صينية فرن، وضعي بعض من حبات الفول المجففة فوقها لمنعها من الانتفاخ والارتفاع، ثم أدخليها للفرن المحمى مسبقاً على درجة حرارة 165 مئوية، واتركيها حتى تبدأ باكتساب اللون البني لمدة 20 دقيقة.

أخرجي العجينة من الفرن، وارفعي درجة الحرارة إلى 220 مئوية.

اخلطي البيض المخفوق مع القرع المطبوخ المهروس جيداً في وعاء كبير.

في وعاء آخر متوسط الحجم، قومي بخلط المكونات الجافة معاً السكر البني، والزنجبيل، والقرفة، وجوزة الطيب، والقرنفل حتى يصبح الخليط متجانس تماماً.

صُبي خليط هذه المكونات إلى خليط القرع والبيض وامزجيهم معاً جيداً.

أضيفي الأيس كريم المذوب إليه وقلبي جيداً حتى يختفي اللون الأبيض الخاص بالآيس كريم تماماً، وبعد ذلك قومي بصب هذا الخليط بأكمله على العجينة وافرديه على كل الجوانب، ثم قومي بإدخال فطيرة القرع إلى الفرن الساخن، واتركيها لمدة 15 دقيقة.

خففي درجة الحرارة إلى 170 مئوية بعد 15 دقيقة، واتركي الفطيرة بالفرن لمدة 45 دقيقة أخرى أو حتى تنضج.