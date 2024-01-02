نقيب الفلاحين يدق ناقوس الخطر: ارتفاع تقاوى البطاطس وصل 100 ألف جنيه

دق حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ناقوس الخطر محذرا ارتفاع تقاوى البطاطس ينذر بكارثة فى المستقبل حيث ارتفع سعر طن تقاوي البطاطس من 50 الف في بعض الانواع الي 100 الف جنيه في أقل من شهر يشير الي خلل كبير وينذر بكارثه في المستقبل ،لافتا ان عدد من التجار يعد علي الاصابع يحتكرون سوق التقاوي لثاني اكبر محصول تصديري في مصر

وأضاف عبدالرحمن نقيب الفلاحين " للوفد " أن طن تقاوي البطاطس كان يتراوح في اول الشهر من 45 الي 55 الف حسب النوع قبل أن يتعدي في غضون ايام لأكثر من 100 الف جنيه مما دفع مزارعي البطاطس للاستغاثه بكل المعنيين لتدارك الامر قبل فوات الأوان.

وتابع ابوصدام ان إرتفاع اسعار التقاوي يرجع لاستغلال بعض التجار لقلة المعروض من التقاوي المستورده حتي الان والتي لم تتعدي ال100 الف طن مع زيادة الطلب علي شراء التقاوي حيث نحتاج لنحو 140 الف طن من تقاوي البطاطس لزراعة العروه الصيفيه والتي تمثل 30% من مساحة زراعة البطاطس في مصر والتي تزرع من منتصف شهر ديسمبر وحتي منتصف شهر فبراير ويستخدم انتاجها للاستخدام المحلي وكتقاوي للعروه النيلي والشتوي ويصدر جزء من انتاجها للخارج

واشار عبدالرحمن الكثير من المزارعين تقدموا بشكاوي لارتفاع اسعار تقاوي البطاطس للضعف خلال ايام وهددوا بالعزوف عن زراعة البطاطس مما سوف يؤدي لارتفاع اسعار البطاطس علي المستهلك في المستقبل

وأردف ابوصدام ان مصر تزرع ما يقارب 600الف فدان من البطاطس في ثلاث عروات هم العروه الصيفيه والشتويه والنيليه وتنتج نحو 7.5 مليون طن كل عام صدر منهم الموسم الماضي أكثر من مليون طن لتحتل البطاطس المركز الاول بين كافة الخضروات في التصدير، ويجعل مصر تحتل المرتبه الاولي في افريقيا في تصدير البطاطس، بالإضافة إلى الاهميه الكبيره للبطاطس في الاستخدام المحلي كاحد اهم الخضروات علي مائدة المصريين طوال العام

مما يؤكد ضرورة الاهتمام بتوفير تقاوي البطاطس باسعار معقوله والاتجاه بجديه لتوفير تقاوي محليه للبطاطس لتفادي اية اخطار قد تواجهنا في المستقبل مع عدم الاستهانه بصرخات الفلاحين حتي لا نتفاجا بازمات إرتفاع الاسعار في المستقبل

لان تقاوي اليوم هي ثمار الغد وارتفاع اسعار التقاوي يزيد تكلفة الزراعه ويؤدي لقلة المساحات وبالتالي إرتفاع اسعار المنتجات الزراعيه علي المستهلك