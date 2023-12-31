عاجل
بدء التشغيل التجريبى بالركاب لمحطات الجزء الثانى من المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو
الأحد 31 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

مركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الأكبر في العالم (فيديو)

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

كشف الدكتور حسين كمال مدير عام مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير، دور المركز في مشروع المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنه أنه كان بداية تنفيذ المتحف في عام 2006، كما أنّه بوابة دخول الآثار إليه وافتتح في 2010. 

txt

بحق النساء.. توصيات الإجتماع الإقليمي حول "آثار وتداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة”

txt

بروتوكول للتعاون المشترك بين الشباب والرياضة ومنطقة آثار الفيوم

وأضاف خلال لقائه مع قناة “إكسترا نيوز”، اليوم الأحد، أن المركز افتتح ضمن المرحلة الثانية من مشروع المتحف المصري حتى يستقبل قطع أثرية من كل المناطق الأثرية وتأهيلها للعرض المتحفي، موضحًا أنهم وضعوا في اعتبارهم أن يكون مركزا إقليميا في منطقة الشرق الأوسط، وليس قسمًا لترميم الآثار بالمتحف.

مساحة مركز الترميم بالمتحف المصري

وأكد أن في جميع المتاحف المصرية يوجد قسم لترميم الآثار، ولكن هنا في المتحف المصري الكبير مركز للترميم، يليق بتاريخ وحضارة مصر، لذا أُنشئ المركز على مساحة كبيرة تبلغ 32 ألف متر مربع.

وأشار إلى أنه يعتبر من أكبر مراكز الترميم في العالم، وجرى تأسيسه وتجهيزه على أساس أن يكون مركزا إقليميا في منطقة الشرق الأوسط، ومنافسا لكل مراكز الترميم في العالم، وبه 19 معملا، ومساحة المعمل نحو 580 مترا مربعا، ويمتلك أحدث الأجهزة.

مواد متعلقة

طمعا في كنوز الأجداد.. ضبط عصابة الآثار تترأسهم سيدة في ثوب دجال   

التخطيط: التمويل الأخضر يساعد على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية

حـفيدة داوُود تـكلا تحث "الآثار" العناية بتـراث جدّها

مشاركة دولية لكلية الآثار بالفيوم في منتدي التراث الجامعي للقاهرة التاريخية
الجريدة الورقية