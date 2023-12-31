مركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الأكبر في العالم (فيديو)

كشف الدكتور حسين كمال مدير عام مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير، دور المركز في مشروع المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنه أنه كان بداية تنفيذ المتحف في عام 2006، كما أنّه بوابة دخول الآثار إليه وافتتح في 2010.

وأضاف خلال لقائه مع قناة “إكسترا نيوز”، اليوم الأحد، أن المركز افتتح ضمن المرحلة الثانية من مشروع المتحف المصري حتى يستقبل قطع أثرية من كل المناطق الأثرية وتأهيلها للعرض المتحفي، موضحًا أنهم وضعوا في اعتبارهم أن يكون مركزا إقليميا في منطقة الشرق الأوسط، وليس قسمًا لترميم الآثار بالمتحف.

مساحة مركز الترميم بالمتحف المصري

وأكد أن في جميع المتاحف المصرية يوجد قسم لترميم الآثار، ولكن هنا في المتحف المصري الكبير مركز للترميم، يليق بتاريخ وحضارة مصر، لذا أُنشئ المركز على مساحة كبيرة تبلغ 32 ألف متر مربع.

وأشار إلى أنه يعتبر من أكبر مراكز الترميم في العالم، وجرى تأسيسه وتجهيزه على أساس أن يكون مركزا إقليميا في منطقة الشرق الأوسط، ومنافسا لكل مراكز الترميم في العالم، وبه 19 معملا، ومساحة المعمل نحو 580 مترا مربعا، ويمتلك أحدث الأجهزة.