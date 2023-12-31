6 مهمات فضائية نتطلع إليها في عام 2024

سيكون الوقت مناسبًا للبعثات الفضائية في عام 2024، خصوصًا إلى القمر، أقرب جيراننا، وهذا يأتي بعد عام 2023 الملحمي بالفعل.

كان من دواعي سرورنا أن نرى العودة الآمنة لمهمة أوزوريس - ريكس التابعة لناسا من الكويكب (101955) بينو في سبتمبر 2023. وكان من دواعي سروري الأكبر أن نتلقى بعض الفتات الثمينة من بينو لدراستها.

مهمات CLPS

من المقرر أن تجلب سلسلة مهام خدمة الحمولة القمرية التجارية (CLPS) التابعة لناسا، التي سيتم إطلاق الكثير منها في عام 2024، مجموعة متنوعة من الأدوات إلى القمر، يتم بناء هذه المهام وإطلاقها من قبل شركات خاصة مختلفة بموجب عقد من وكالة ناسا.

يعد برنامج CLPS جزءًا من مبادرة Artemis التابعة لناسا لمواصلة الاستكشاف البشري للقمر. أحد الأهداف الرئيسية للبرنامج هو استكشاف إمكانات استخدام الموارد القمرية كوقود - وبالتالي، تم تصميم بعض الأدوات الموجودة على CLPS-1، والمعروفة أيضًا باسم Peregrine، لتقييم كمية الهيدروجين على سطح القمر، وفي الواقع، قام زملائي في الجامعة المفتوحة ببناء أداة للقيام بذلك.

من المقرر إطلاق CLPS-2 في أوائل يناير 2024، وهناك أربع بعثات أخرى لـ CLPS مخطط لها الإطلاق على مدار العام. هذا هو الشيء الجيد في القمر – فهو قريب جدًا بحيث لا توجد مخاوف كثيرة بشأن نوافذ الإطلاق (لا توجد مدارات معقدة لحسابها) أو المسافة التي يجب قطعها.

الاستكشاف البشري للقمر خطوة صغيرة إلى الأمام، ربما في وقت مبكر من نوفمبر 2024، عندما يدور أرتميس 2 حول القمر لعدة أيام. ستكون إحدى رائدات الفضاء على متن المركبة امرأة، وهي بالتأكيد قفزة هائلة فيما كان حتى الآن استكشافًا ذكوريًا فقط لأقرب جارٍ لنا.

تريل بليزر:

استمرارًا للموضوع القمري، تسافر مهمة تريل بليزر التابعة لناسا إلى القمر لفهم مكان وجود أي مياه. هل هو محبوس داخل الصخر كجزء من البنية المعدنية، أم أنه يترسب على شكل جليد على السطح الصخري؟

من المقرر حاليًا إطلاق Trailblazer في الربع الأول من عام 2024. ومع ذلك، لم يتم تأكيد تاريخ محدد. إنها مهمة صغيرة، وهي جزء من برنامج أرتميس لاستكشاف القمر بواسطة البشر.

تشانج 6

من المقرر إطلاق Chang'e 6، أحدث مهمة صينية إلى القمر، في مايو 2024 ويهدف إلى إعادة المواد إلى الأرض. وهذا مهم بشكل خاص لأن المركبة الفضائية ستجمع المواد من الجانب القمري البعيد - حوض أيتكين بالقطب الجنوبي.

ويعتقد أن هذه المنطقة بها مياه مجمدة وفيرة. ليس لدينا أي عينات من المواد من هذا الجزء من القمر - وعلى الرغم من أن أي جليد سيختفي منذ فترة طويلة بحلول الوقت الذي تعود فيه العينات إلى الأرض، فمن المتوقع أن نتعلم الكثير عن هذه المنطقة غير المستكشفة وإمكاناتها كنقطة انطلاق. مصدر المياه للزوار البشر.

هيرا

في سبتمبر 2022، واجهت مهمة دارت التابعة لناسا نظامًا يتكون من كويكبين يسمى ديديموس وديمورفوس، واصطدمت بديمورفوس (الشريك الأصغر). كان للاصطدام غرض: معرفة ما إذا كان مثل هذا الاصطدام يمكن أن يحول الكويكب في طريقه - وهو هدف ضروري إذا أصبحت الأرض هدفًا لضربة مباشرة من كويكب قادم.

وبعد ذلك بعامين، ستنطلق مهمة هيرا التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية لزيارة نفس زوج الكويكبات. إنه ليس مصممًا لضرب أي من الجسمين، ولكن لقياس تأثير دارت السابق. وفي وقت الاصطدام، أصبح مدار ديمورفوس حول ديديموس أسرع بمقدار 33 دقيقة، وهي حركة مهمة أظهرت إمكان انحراف مسار الكويكب.

لكن ما لا نعرفه (ولن نعرفه حتى وصول هيرا في عام 2026) هو مدى فعالية التأثير. هل بقي ديمورفوس في مداره الجديد، أم ارتد إلى مداره القديم، أم استمر في سرعته؟ ستقوم هيرا بالتحقيق بالتفصيل، وستساعد نتائجها في تحديد بروتوكول الدفاع الكوكبي للأرض. على افتراض أننا نلاحظ.

أوروبا كليبر

يتم إطلاق المهمة الرئيسية لناسا في نفس الوقت تقريبًا مع إطلاق هيرا: رحلة أوروبا كليبر إلى القمر الجليدي لكوكب المشتري، أوروبا.

لقد طال انتظار هذه المهمة، منذ أن أظهرت لنا مهمة غاليليو لأول مرة مناظر لسطح أوروبا الجليدي في أواخر التسعينيات. ومنذ ذلك الحين، تعلمنا عن المحيط الذي يكمن تحت القشرة الجليدية. ومن المثير للاهتمام أن أوروبا قد تستضيف الحياة على شكل حيوانات كبيرة مماثلة للحيوانات التي تعيش في قاع المحيط العميق حول الفتحات الحرارية المائية.

ستطير أوروبا كليبر فوق أوروبا بين 40 و50 مرة، التقاط صور تفصيلية للسطح، ومراقبة القمر الصناعي بحثًا عن أعمدة جليدية - والأهم من ذلك، النظر لمعرفة ما إذا كان هذا القمر يتمتع بالظروف المناسبة لدعم الحياة. ستحقق المهمة أيضًا فيما إذا كان محيط أوروبا مالحًا، وما إذا كانت العناصر الأساسية للحياة (الكربون والنيتروجين والكبريت) موجودة أم لا.

ولكن من المؤسف أنه لن يتم نقل أي من هذه الملاحظات إلينا حتى عام 2030، لذلك سيتعين علينا الانتظار بصبر حتى ذلك الحين. وسيُستكمل التحقيق بملاحظات من بعثة جوس التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، والتي هي حاليًا في طريقها إلى كوكب المشتري.

MMX

من المقرر حاليًا إطلاق مهمة استكشاف القمر المريخي (MMX) التابعة لوكالة الفضاء اليابانية إلى فوبوس في سبتمبر 2024، وهي مصممة لإعادة المواد إلى الأرض في عام 2029.