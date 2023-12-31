(شاهد) ناسا تمنحك الفرصة لإرسال اسمك إلى أحد أقمار كوكب المشترى

تنتهي حملة ناسا لجمع الأسماء لنوع من "الرسالة في زجاجة" التي ستطير مع مهمة أوروبا كليبر القادمة بعد نهاية هذا الأسبوع، لذلك إذا كنت تأمل في المشاركة ولكنك لم تقدم طلبك بعد، فمن الأفضل أن تسرع يصل ويفعل ذلك. سترافق التوقيعات قصيدة كتبت لأوروبا من قبل الشاعرة الأمريكية آدا ليمون، والتي سيتم نقشها بخط يد ليمون على لوحة معدنية متصلة بالمركبة الفضائية. ويُعتقد أن أوروبا، أحد أكبر أقمار المشتري، يحتوي على محيط عميق من المياه المالحة تحت قشرته الجليدية، وهناك قد تكون الظروف مناسبة للحياة الميكروبية.

للدخول في حملة رسالة في زجاجة، ما عليك سوى الانتقال إلى موقع ناسا الإلكتروني وملء نموذج اشتراك قصير. الموعد النهائي هو غدًا 31 ديسمبر. وحتى الآن، أضاف أكثر من 2.4 مليون شخص أسمائهم. وفقًا لوكالة ناسا، سيتم كتابة أسماء جميع المشاركين بأحرف صغيرة جدًا على شرائح دقيقة باستخدام شعاع إلكتروني يمكنه إنشاء أسطر نصية أصغر من 1/1000 من عرض شعرة الإنسان. سيتم لصق هذه الرقائق الدقيقة على اللوحة التي تحتوي على القصيدة.



من المقرر إطلاق المركبة الفضائية أوروبا كليبر في أكتوبر 2024، وسوف تمر ست سنوات أخرى من ذلك الحين قبل أن تصل إلى مدار كوكب المشتري. وبمجرد الوصول إلى هناك، ستحقق في مدى صلاحية أوروبا للسكن من خلال سلسلة من عمليات الطيران القريبة. أوروبا هو واحد من 95 قمرًا تدور حول كوكب المشترى ومن بين أطول الأقمار التي عرفتها البشرية.