غني بالمعادن.. حضري باستا بالروبيان والبقدونس

يفضل الكبار والصغار تناول الجمبري لمذاقه الشهي وفوائده المتعدده مما يدفع الأمهات الى تحضيره بين حين لآخر.

من أبرز فوائد الجمبري انه مصدرًا غنيًا بالمعادن، مثل الزنك، والسيلينيوم، وهما من المعادن المهمة جدًا لتنشيط الانزيمات وتنظيم عملها لإتمام العمليات الحيوية والتفاعلات الكيميائية في الجسم.

كما يساعد الزنك على تنشيط الإنزيمات الضرورية لإنتاج الطاقة، كما تعتمد بعض البروتينات في عملها على الزنك لتنظيم النشاط الجيني ودعم الجهاز المناعي.

واليوم زيني سفرتك واسعدي أفراد أسرتك حضري باستا بالروبيان والبقدونس بخطوات بسيطة على خطى الشيفات.

المقادير

- الروبيان : 500 غراماً (مقشّر ومنظّف)

- الباستا : عبوة

- بقدونس : 3 ملاعق كبيرة (مفروم)

- مرق دجاج : نصف كوب

- الزبدة : ربع كوب

- خل العنب : ربع كوب

- الثوم : 6 فصوص (مهروس)

- عصير الليمون : 1 حبة (حامض)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- برش ليمون : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

في قدر من الماء المغلي المملّح على النار، اسلقي الباستا بحسب التعليمات على العبوة، ثم صفّيها وضعيها جانباً.

سخني زيت الزيتون في قدر على النار، ثم أضيفي الثوم وشوّحيه لدقيقة، وصبّي مرق الدجاج، والخل، وعصير الليمون الحامض.

نكّهي بالملح، والفلفل الأسود، وبرش الليمون، وحركي قليلاً، ثم خففي النار، واتركي المزيج يغلي حتى ينقص لحوالي نصف الكمية.

ذوبي الزبدة في مقلاة على النار، ثم أضيفي قطع الروبيان والبقدونس المفروم، وشوحي قليلاً حتى يتحمر الروبيان.

أضيفي الباستا المسلوقة فوق خليط الروبيان، وقلبي لدقيقتين حتى تتداخل المكونات مع بعضها.

ضعي الباستا في طبق التقديم، ثم وزعي فوقها صلصة الليمون، وقدميها ساخنة.