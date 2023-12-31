رئيس جهاز الصالحية: الدولة تولى اهتماما بوصول كوب مياه نظيف للمواطن المصري

أجرى المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، بجولة تفقدية، تابع خلالها الأعمال الجارية بمحطة رفع مياه الشرب، وذلك في إطار الإهتمام بتنفيذ المشروعات القومية بالمدن الجديدة.

وتفقد رئيس الجهاز، مشروع رفع كفاءة محطة المياه بالمدينة لمتابعة الأعمال الجارية بها، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 22000 م3/يوم، وذلك لخدمة المدينة بتكلفة 27 مليون جنيه تقريبا .

وأشار المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بوصول كوب مياه نظيف للمواطن المصري، موضحا أن من بين هذه الإهتمامات الدعم الكبير بعمل رفع كفاءه لمحطة المياه بطاقة 22 ألف م3/يوم

بالمدينة.

وأضاف رئيس الجهاز بانه تم الانتهاء من تغير عدد 2 محبس (دخول وخروج) بالمرشحات ضمن أعمال رفع الكفاءة بالمحطة، مؤكدا أن المحطة تعمل بشكل متكامل بما يخدم المواطن والحفاظ على صحته وخروج المياه نظيفة، وفقا للمعايير الصحية العالمية، حيث يتم قياس جودة المياه كل ساعتين من خلال المعمل الكيميائي أثناء الدخول والخروج.