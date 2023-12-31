تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة بورنموث بالدوري الإ‘نجليزي الليلة

يستضيف فريق توتنهام مساء اليوم ضيفًا قويًا علي ملعبه، عندما يلتقي مع نظيره بورنموث، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة بورنوث الليلة

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو، بن ديفيز، إيميرسون رويال، ديستيني أودوجي

خط الوسط: بيير اميل هوبيرج، باب سار، ديان كولوسيفسكي

خط الهجوم: ريشارليسون، هيونج مين سون، بيرنان جونسون

تشكيلة بورنموث المتوقع أمام توتنهام:

حارس المرمى: نيتو.

خط الدفاع: سميث – كيركيز – زابارني – سينسي.

خط الوسط: كريستي – سيمينيو – سكوت – كلويفرت.

خط الهجوم: سولانكي – تافيرنير.

موعد مباراة توتنهام وبورنموث اليوم

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة توتنهام وبورنموث اليوم في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة والسادسة بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

وسيتم بث مباراة توتنهام ضد بورنموث عبر قناة bein sports 2.