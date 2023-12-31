ردع كل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم.. حيثيات الحكم على المتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، حيثيات حكمها على 6 عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين عن طريق انتحال صفة رجال شرطة بخداع المجني عليهم بتغيير العملة لهم في البساتين.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها بأن الحكم عادل يردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم موضحة التحقيقات أثبتت أن المتهمين قاموا باستدراج المجني عليهما بحيلة انطلت عليهما وهي تغيير العملة، ثم أشهروا في وجههما أسلحة نارية وبيضاء، وقاموا بتهديدهما وعذبهم بدنيًا، ثم تمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منهما.

وثبت للمحكمة بأن المتهمين قاموا بالتداخل وآخرين مجهولين في إحدى الوظائف العمومية – مأموري الضبط القضائي – وأجروا عملًا من أعمالها وهو القبض على المجني عليهما دون أن يكون لهم صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها وحازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين سلاح ناري مششخن «مسدس»، وذخيرة مما تستخدم على السلاح الناري دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه، وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص «مسدس صوت»، وأسلحة بيضاء.

وأوضحت المحكمة:بأن هذا الفعل يشكل جريمة سرقة بالإكراه، بالإضافة إلى جريمة انتحال صفة رجال شرطة، وجريمة التداخل في أعمال الضبط القضائي، وجريمة حيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص.

كما كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين محمد رجب، 31 سنة، عامل، وشقيقه مصطفى، 24 سنة، عامل، أيمن بكر، 34 سنة، عامل، ياسر حسن، 48 سنة، عامل، علي رضوان، 57 سنة، عامل، أحمد عبد المعطي، 35 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة باختطاف وآخرين مجهولين المجني عليهما أبو بكر أحمد، ومحمد صلاح بأن استدرجوهما بحيلة انطلت عليهما وهي تغيير العملة قاصدين من ذلك إقصائهم بمنأي عن أعين ذويهم.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بسرقة وآخرين مجهولين المبالغ المالية المملوكة للمجني عليهما بطريق الإكراه الواقع عليهما بالطريق العام بأن أشهروا في وجهه أسلحة نارية وبيضاء – محل الاتهام التالي وصفه – مما بث الرعب في نفسيهما وشل مقاومتهما وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المبالغ المالية.

وقد جاء حكم المحكمة متناسبًا مع جسامة هذه الجرائم، حيث قضت بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين، بالإضافة إلى مصادرة الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة.