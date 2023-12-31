محافظ الفيوم يهنئ الرئيس بالعام الميلادي الجديد

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وقال المحافظ في برقيته: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمي آيات التهنئة وأطيب التمنيات القلبية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعيًا المولى عز وجل أن يحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وإزدهار، في ظل قيادتكم الحكيمة لمسيرة الوطن نحو مستقبل باهر ومشرق".

وأضاف محافظ الفيوم: "إننا نجدد العهد بأن نبذل المزيد من الجهد والعطاء، وأن نسير على دربكم، من أجل دفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق رؤية مصر 2030، وأن ينعم الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والرخاء"، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم، ويكلل جهودكم بالنجاح، ويوفقكم لما فيه عزة وطننا، وأن يمدكم بموفور الصحة والسعادة والتوفيق".