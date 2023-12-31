وزير التموين: العلم أساس قوة المجتمع

خلال لقائه طلبة مدارس النيل الدولية

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن وزارة التموين لها قطاعات عديدة منها التجارة الداخلية والصناعات الغذائية والصوامع والمطاحن.

وأوضح أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير من شأنها ضبط الأسواق وأسعار السلع، حيث بدأت بإنشاء عدد كبير من المناطق اللوجستية والمستودعات الاستراتيجية الكبيرة لتقليل الفاقد والهدر.

وأضاف أن الوزارة قامت بإنشاء أكثر من 85 صومعة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك للحفاظ على القمح من التلف، كما قامت بتطوير المطاحن لتعمل بنظام السلندرات، واستطاعت تطوير مصانع السكر والزيوت.

وأكد المصيلحي أن الوزارة قامت بضخ كميات كبيرة من سلعة السكر لطرحها في الأسواق بهدف زيادة المعروض.

وخلال زيارة تفقدية لأحد المدارس الثانوية بمدينة نصر، استمع وزير التموين إلى أسئلة ومناقشات الطلبة، وقام بالرد على استفساراتهم، واشاد المصيلحي بهذه المداخلات والتي أكدت مدى الفهم والوعي لدى الطلبة.

ووجه الوزير المسؤولين بالوزارة بشرح التفاصيل العامة للطلاب لتعريفهم بالدور المنوط بهم لتحقيق الأمن الغذائي المصري، وتوفير السلع، كما قاموا بعمل جولة للطلاب لمعرفة الأنشطة التي تمارسها الوزارة، والتي شملت مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة والامكانيات التكنولوجية الموجودة بها.

وقدم طلبة المدرسة درعًا تذكاريًا للوزير بمناسبة الزيارة.