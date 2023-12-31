محافظ أسيوط يلتقي أهالي 30 يونيو لمناقشة طلباتهم

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بديوان عام المحافظة، مجموعة من أهالي مدينة 30 يونيو التابعة لمركز أسيوط وذلك ضمن سلسلة لقاءات المحافظ المستمرة بأهالي قرى ومراكز المحافظة ضمن مبادرته لفتح قنوات التواصل الجماهيري مع المواطنين للاستماع إلى طلباتهم وشكواهم بحضور ممثلي الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق ومديريات الخدمات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور المهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة وحسنى درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة والمهندس هاني ثروت مدير فرع الشركة المصرية للاتصالات بالمحافظة ونفيسة عبدالسلام مدير المتابعة الإلكترونية بالمحافظة ويسرى سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة والمهندس حسام رفعت بشركة مياه الشرب والصرف الصحي وأكثر من 25 مواطن من أهالي مدينة 30 يونيو بمركز أسيوط.

حيث بدأ اللقاء بالسلام الوطني ثم كلمة الترحيب من المحافظ بجميع الحضور واستمع إلى طلبات الحضور من أهالي المدينة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والشباب والرياضة والصحة والطرق والكهرباء والأبنية التعليمية والاتصالات والتموين وتحسين بعض الخدمات والمرافق بقرى المركز.

ووجه محافظ أسيوط – خلال اللقاء – رئيس مركز ومدينة أسيوط بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات باستخدام معدات الحملة الميكانيكية والإنقاذ السريع بالمحافظة مشيرًا إلى أنه تم تدعيم قطاع النظافة بمراكز المحافظة بعدد 36 معدة شفط الأتربة من الشوارع والميادين لتطوير منظومة النظافة بقرى ومراكز المحافظة كما وجه المحافظ رئيس المركز بالتنسيق مع مسئولي شركة الكهرباء بتوفر أعمدة إنارة لبعض الشوارع بالمنطقة ومراجعة أعمال الإنارة وتركيب الكشافات في أسرع وقت للأماكن المحرومة، والمتابعة مع مسئولي التموين لتوفير مخبز بالمدينة لتوفير الخبز المدعم للمواطنين تسهيلًا لهم، كما وجه بتوفير سيارات لنقل المواطنين من وإلى القرى المجاورة ودراسة امكانية استكمال رصف باقي شوارع المدينة وفقًا لخطة المحافظة وبالتنسيق مع مديرية الإسكان وحل مشكلة ضعف المياه ببعض الأوقات وبحث طرق استبدال الخزانات بالعمارات السكنية، كما كلف مسئول المتابعة الإلكترونية بالمحافظة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة لإيجاد حلول عاجلة للحد من التلوث الصناعي بالمنطقة الصناعية المجاورة للمدينة وتطبيق الاشتراطات البيئية على كافة المنشآت.

كما استعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء – مجهودات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى ومراكز المحافظة بمرحلتيها الأولى والثانية فضلًا عن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى واستهداف عدد 149 قرية بعدد 7 مراكز على مستوى المحافظة والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بتلك القرى على أن تشمل المبادرة جميع قرى ومراكز المحافظة بالمراحل التالية والتي ستشمل قرى مركز أسيوط، لافتًا إلى أن مبادرة حياة كريمة تتضمن إنشاء وحدات صحية ومراكز شباب وكافة المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى.

وفي نهاية الاجتماع أكد المحافظ زياراته المتكررة والميدانية للقرى والمراكز ومتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية وإيجاد الحلول لشكاوى المواطنين، معلنًا زيارته المفاجئة للمدينة 30 يونيو التي تتكون من 150 عمارة سكنية تم انشائها عام 2014 للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ الحلول العاجلة التي تم الاتفاق عليها، لافتًا إلى تفعيل التواصل الجماهيري مع المواطنين وتكليف رؤساء المراكز والأحياء والقرى بتكثيف الجولات الميدانية بالقرى والنجوع ولقاء الأهالي والاستماع إلى طلباتهم وإيجاد الحلول للمشاكل وتفعيل المشاركة المجتمعية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والنهوض بمشروعات المرافق والخدمات والبنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وغاز فضلًا عن مشروعات القطاع الصحي ومشروعات هيئة الأبنية التعليمية والشباب والرياضة، كما طمأن المحافظ الأهالي بتكثيف جولاته الميدانية المفاجئة على القرى والمراكز للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة والتخلص الأمن منها بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة بالقرى والمراكز.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن عقد لقاءات دورية مع المواطنين بصفة أسبوعية بديوان عام المحافظة لمناقشة شكواهم وطلباتهم بالإضافة إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة.