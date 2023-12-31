المشدد 10 سنوات لعصابة سرقة المواطنين بالإكراه

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، قرار بحبس 6 عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه بالبساتين.

كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لأحد المتهمين لوفاته، وأمرت المحكمة بمصادرة الأسلحة النارية والبيضاء ومحدث الصوت والذخائر المضبوطة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين انتحلوا صفة رجال شرطة من أجل إيهام ضحاياهم بتغيير العملة ويقومون بسرقة المبالغ المالية المملوكة للمجني عليهما بطريق الإكراه الواقع عليهما بالطريق العام بأن أشهروا في وجههم أسلحة نارية وبيضاء.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين وهم "محمد رجب، 31 سنة، عامل، وشقيقه مصطفى، 24 سنة، عامل، أيمن بكر، 34 سنة، عامل، ياسر حسن، 48 سنة، عامل، علي رضوان، 57 سنة، عامل، أحمد عبد المعطي، 35 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة البساتين، باختطاف وآخرين مجهولين المجني عليهما أبو بكر أحمد، ومحمد صلاح بأن استدرجوهما بحيلة انطلت عليهما وهي تغيير العملة قاصدين من ذلك إقصائهم بمنأي عن أعين ذويهم.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة تهديد المجني عليهم بأسلحة بيضاء ونارية وسرقتهم كرهًا عنهم باستخدام سيارة تم ضبطها بحوزتهم.

تم حبس المتهمين إلى تمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

وفى سياق أخر شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن، حملات مكبرة، على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وتجار المخدرات لإحكام السيطرة الأمنية، وحماية المواطنين.

وأسفرت الحملات جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (5) تشكيلات عصابية ضمت (25) متهمًا ارتكبوا (16) حادثًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.



وفي سياق منفصل صرحت جهات التحقيق بشبراالخيمة ، بدفن جثة شاب علي يد آخرين، إثر مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة المنشية الجديدة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إثر إصابته بطلق ناري فرد خرطوش أودى بحياته، تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وطلبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وسؤال أهلية المتوفى وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفي والتصريح بالدفن عقب ذلك.