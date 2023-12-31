مطرانية قنا تُوزع وجبات مجانية خلال عيد الميلاد للطلاب المغتربين

أعلنت مطرانية قنا للأقباط الأرثوذكس، إنها ستوزع وجبات مجانية، للطلاب المغتربين الذين يدرسون بكليات ومعاهد جامعة جنوب الوادي، بمدينة قنا، صباح يوم عيد الميلاد المجيد، يوم الأحد القادم، الموافق السابع من يناير.

ونوه بيان للمطرانية، اليوم الأحد، إنها خصصت أرقامًا لحجز الوجبات المجانية بدءًا من اليوم، للطلاب المغتربين الذين يتصادف وجودهم فى المحافظة أثناء حلول عيد الميلاد.

وتوجد فى محافظة قنا 4 إبراشيات ومطرانيات للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أقدمها إبراشية قنا وهي التي تقع فى حيزها ونطاقها جامعة جنوب الوادي، ومطرانية قوص ونقادة، ونجع حمادي، ودشنا الواقعة وسط المحافظة.

في سياق ذي صلة، تُقام مساء اليوم الأحد، الموافق اليوم الأخير من سنة 2023، صلاة القداس، بمدن وقرى شمال وجنوب المحافظة، وتمتد الصلاة من الساعة العاشرة مساءً إلى الساعة الثانية عشرة؛ وحلول العام الجديد.

فى جنوب المحافظة، التي تضم إيبارشية قوص ونقادة، يترأس صلاة القداس أنبا بيمن، مطران قوص ونقادة، ومقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع القدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وفى مدينة قنا، عاصمة الإقليم، يترأس صلاة قداس رأس السنة، أنبا شاروبيم مطران إيبارشية قنا وتوابعها، وتُقام الصلاة بالكنيسة المرقسية وسط مدينة قنا، كما جرت التقاليد.

وفى مدينة دشنا، وسط محافظة قنا، يترأس أنبا تكلا مطران دشنا، صلاة قداس رأس السنة، بالكنيسة الرئيسية وسط مدينة دشنا.

وفى شمال المحافظة، تقام الصلوات بكنائس إيبارشية نجع حمادي التي تضم مركزي فرشوط وأبوتشت وتوابعهما من القرى، ومن المنتظر أن يُقيم الصلوات فى الكنائس قساوسة الإيبارشية.

وشعرت إيبارشية نجع حمادي؛ شمال محافظة قنا، بوفاة أنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وأبوتشت وفرشوط وتوابعهم من قري، فى النصف الثاني من ديسمبر 2022، وعيّن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لجنة مكونة أنبا بيمن هو أسقف قوص ونقادة، جنوب قنا، وأنبا يوأنس أسقف محافظة أسيوط، وأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق بمحافظة أسيوط، لإدارة الإيبارشية ولحين اختيار وسيامة أسقف جديد، من المنتظر إعلانه فى شهر مارس المقبل.