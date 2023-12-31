إندونيسيا: 324 زلزالًا يهز إندونيسيا في عام 2023

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية ، اليوم الأحد ، أن بالي تعرضت لـ 324 زلزالًا في عام 2023، وهو أقل من العام الماضي بعدما تم تسجيل 435 زلزالا.

ونقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية عن مدير الوكالة، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، في منطقة دينباسار كاهيو نوجوروهو قوله : "كان هناك زلزال واحد فقط بقوة أقوى أو تساوي 5 درجات على مقياس ريختر، وأن عدد الزلازل التي ضربت بالي هذا العام سيطرت عليها الهزات التي تقل قوتها عن 3 درجات، والتي تمثل 271 زلزالا"، مضيفا أن تلك التي بلغت قوتها 3 درجات وما فوق (أقل من 5) حدثت 52 مرة.

وتابع أنه من حيث العمق، فإن زلازل بالي في عام 2023 هيمنت عليها الزلازل الضحلة التي حدثت على أعماق أقل من 60 كيلومترا، مشيرا إلى أن إجمالي 5500 زلزال وقع هذا العام في المنطقة الثالثة بأكملها التي تشمل بالي وجاوة الشرقية ونوسا تينجارا الشرقية، وكان 21 منها صادمًا بقوة 5 وما فوق.

وأشار إلى أنه "حتى الآن، لا تزال الزلازل تشكل ظاهرة لا يمكن التنبؤ بها. ومن ثم، من الضروري نشر المعلومات ذات الصلة وإجراء عمليات محاكاة للتعامل مع الزلازل والتسونامي على أمل قمع الخسائر والإصابات".

وقال إنه في محاولة لمنع وقوع ضحايا أثناء الكوارث الطبيعية، تعمل الوكالة بشكل مكثف مع وكالات التخفيف من آثار الكوارث المحلية للقيام بأنشطة مختلفة تهدف إلى تكوين مجتمعات مستعدة ومستجيبة للكوارث، وخاصة الزلازل والتسونامي.

وأشار إلى أن الأنشطة تشمل زيارة المدارس وإجراء تدريب على الاستعداد للكوارث للعاملين في قطاع السياحة ثم ناشد الناس اتخاذ تدابير استباقية، بما في ذلك بناء مبانٍ مقاومة للزلازل، لتقليل الأضرار الناجمة وعدد الضحايا.