أزهر الشرقية يعلن نتيجة مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الابتدائية

قال الدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن منطقة الشرقية قد انهت من فاعليات مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الابتدائية، والتي عقدت بمقر ديوان عام المنطقة، تحت إشراف إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة ومتابعة من الدكتور عبدالله حسين، الوكيل الثقافي للمنطقة.

ولفت إلى النتائج النهائية للمسابقة أسفرت عن فوز كل من: نور صادق محمد من معهد العصايد، فاطمة محمد إبراهيم من معهد اعتدال مبروك، همس منصور متولي من معهد ناطورة، عمر أشرف محمد من معهد أنوار الحرمين، مروان محمد محمد جمال من معهد ههيا، عمر حسنى عادل من معهد طلعت عبد السميع.

يشار إلى أن أعمال المسابقات تتم تحت رعاية إدارة الطلاب بقيادة محمود عبد الباقي، وموجهي الأنشطة بمنطقة الشرقية الأزهرية.