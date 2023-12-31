باحث يتوصل إلي إبتكار يُحسن كفاءة محركات مصانع السكر

سجل الباحث علي عبد السلام همّام، مدير الرقابة والجودة بمصنع السكر بمركز أرمنت بمحافظة الأقصر، إبتكاره لمحلول عالي الكفاءة بنسبة 100%، يُزيل الرواسب من أسطح أنابيب التبخير بالمبخرات و الغلايات و المراجل وأنظمة التبريد الموجودة و القائمة فى العديد من الصناعات والمصانع، بمكتب البراءات المصري بأكاديمية البحث العلمي.

وناقش الباحث فى رسالة الدكتوراه، التي قدمها بعنوان «منع وإزالة تكوين الرواسب من أنابيب التبخير فى صناعة السكر» فى كلية العلوم بجامعة جنوب الوادي، في قنا، ماهية إختراعه الجديد.

وأشرف على رسالة الماجستير الدكتور محمود خضاري أستاذ الكيمياء التحليلة ونائب رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، والدكتورة صفاء النحاس عباس أستاذ مساعد الكيمياء الفيزيائية، و الدكتور أحمد نصر الله مدير المعامل بمصنع سكر قوص.

وشارك فى التحكيم الدكتور محمد نجيب أستاذ الكيمياء التحليلية البيئية بكلية العلوم بجامعة أسوان، والدكتور أحمد الحسيني أستاذ الكيمياء وعميد كلية الصيدلة بجامعة جنوب الوادي.

وأوضح الدكتور محمود خضاري، أن الرسالة نتاج تعاون مثمر بين قطاع الصناعة ممثلة في شركة السكر و الصناعات التكاملية و الجامعة و ذلك لإيجاد حل لبعض المشكلات الصناعية و منها رواسب التبخير.

واال الباحث علي همّام، إن إبتكاره علي نطاق صناعي ما يعني تحقيق وفر ملموس في الطاقة المستخدمة فى التسخين وحل المشكلة البيئية الناجمة عن استخدام الصودا المحلول المستخدم حاليا في إزالة الرواسب و توفير في معدات الكرش كطريقة ميكانيكية و هو ما يتوافق رؤية مصر 2023 في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقدم الباحث شكره للواء عصام البدوى رئيس مجلس إدارة شركات السكر لدعمه للبحث العلمى و تشجيعه المستمر لربط البحث العلمى بالقطاع الصناعى و تشجيعه الباحثين من مصانع الشركة لتسجيل موضوعات بحثية تقدم حلولا لمشكلات قائمة.