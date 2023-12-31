الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري

وظائف خالية.. أعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة، عن حاجتها لتعيين مدير عام الإدارة العامة للحفاظ على الطابع العمراني والطابع المعماري، وهي وظيفة من النوع القيادي والمجموعة التخصصية.

وتقع على قمة وظائف الإدارة العامة للحفاظ على الطابع العمراني والطابع المعماري التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، وجاء ذلك عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية.

ونستعرض تفاصيل عن مدير عام الإدارة العامة للحفاظ على الطابع العمراني والطابع المعماري بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم

1- تقديم السيرة الذاتية.

2- تقديم عدد ( 7 ) صور شخصية.

3- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

4- تقديم بيان حالة وظيفية حديث موجه إلى الجهاز القومي للتنسيق الحضاري متضمنا قدراته العلمية موضحا به تقدير آخر تقريرين عن تقويم الأداء والجزاءات (إن وجدت).

5- تقديم بيان مختصر بالشهادات العلمية والدورات التدريبية الحاصل عليها وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية والاشتراك في المؤتمرات واللجان وإعداد البحوث ورقي وعلي CD.

الشروط المطلوبة للتقديم في وظيفة مدير عام الإدارة العامة

1- من أهم الشروط المطلوبة في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للحفاظ على الطابع العمراني والطابع المعماري، أن يكون حاصل على مؤهل هندسي عالي يتواءم مع نوع وطبيعة عمل الوظيفة.

2- أن يتوفر لدى مدير عام الإدارة العامة للحفاظ على الطابع العمراني والطابع المعماري، بعض المهارات الأساسية التي تشمل:

- القدرة على القيادة والتوجيه.

- القدرة على وضع الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذها.

-القدرة على إدارة الأزمات واتخاذ القرار وحل المشكلات.

- القدرة على تحفيز العاملين على الابتكار والإبداع.

- القدرة على الاتصال والعرض.

- القدرة على التفاوض.

3- أن يتوفر لدى مدير عام الإدارة العامة للحفاظ على الطابع العمراني والطابع المعماري، بعض المهارات وتتضمن التالي:

- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة.

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

- المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل.

4- أن يتوفر لدي سنوات خبرة عن طريق مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتوافق مع طبيعة عمل الوظيفة.

خطوات التقديم في وظيفة مدير عام الإدارة

وكشف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة، أن على الراغبين في التقديم لوظيفة مدير عام الإدارة العامة للحفاظ على الطابع العمراني والطابع المعماري تقديم الأوراق السابقة واستيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة بالأمانة الفنية للجنة الدائمة لاختيار الوظائف القيادية والإشرافية بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري الكائن مقره بمبنى وزارة الثقافة ـ بالعاصمة الإدارية الجديدة.