الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الزراعة يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد.. ويدعو العاملين لتحسين الأداء للنهوض بالقطاع

السيد القصير
السيد القصير

هنأ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربًا عن تمنياته لهم ولأسرهم، ولجميع المصريين كل خير وسعادة وتقدم.

الدعوة بارتفاع معدلات الأداء 

وتقدم القصير بكل التهنئة للعاملين بالوزارة بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، داعيا الله عز وجل أن يكون عام خير وسعادة ورخاء على مصر والمصريين جميعًا، وعلى الأمتين العربية والإسلامية في ظل القيادة السياسة الحكيمة لمصرنا العزيزة.

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ودعا وزير الزراعة، كافة قيادات الوزارة والعاملين بها، وفي قطاعاتها وهيئاتها المختلفة، لبذل المزيد من الجهد والعمل المخلص والجاد، للارتفاع بمعدلات الأداء، والتغلب على كل التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الزراعي، وتحقيق معدلات نمو أكثر إيجابية تصب فى رفع مستوى منظومة الأمن الغذائي.

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"سليمان" مستشارا لوزير الزراعة للسياسات الزراعية ومشرفا على محطات شتلات القصب

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