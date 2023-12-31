كريستيانو رونالدو يحسم سباق هدافي العالم لعام 2023

نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، في حسم سباق صدارة هدافي العالم لعام 2023.

وتنافس رونالدو مع كيليان مبابي وهاري كين ثنائي باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

وكان رونالدو قد سجل هدفا في فوز النصر على التعاون ليرفع عدد أهدافه في عام 2023 إلى 54 هدفا بواقع 44 مع النصر، وعشرة بقميص منتخب بلاده.

وفاز النصر على نظيره التعاون بنتيجة 4-1، فى المواجهة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، في الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري السعودي.

يحتل النصر المركز الثاني بحدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة جمعها من الفوز في 15 مباراة والتعادل في لقاء 1 والخسارة في 3 مواجهات تسجيل 55 هدفًا وتلقي 23 هدفا.