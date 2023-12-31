جنش: الزمالك كسرني وأرفض الاعتزال الدولي

تحدث محمود جنش حارس مرمى فيوتشر، عن كواليس رحيله عن صفوف الزمالك خلال الفترة الماضية.

وقال جنش في تصريحات تليفزيونية "إذا كان لدي عمل أخر بعد رحيلي عن الزمالك، كنت سأترك الكرة، والزمالك بيتي، وكسرني الرحيل عن القلعة البيضاء، ولكي أعود لمستواي أخذ ذلك معي فترة، لأنني لم أكن أستحق ما حدث معي".

وأضاف " بعدما تركت الزمالك كنت مدمراً، كان من ضمن أهداف حياتي أنهي مسيرتي في الزمالك، والدليل إن عقودي في النادي كانت ضعيفة جدًا، أنا كنت أحصل على 150 ألف ثم 200 ثم 250 ثم 350 وأكثر رقم أخذته 450 ألف في الموسم، بعد حصد الدوري والكأس حصلت على مليون ثم مليون و800 وأقصى ما حصلت عليه 2 مليون و200، كان في أخر موسم، تقريبًا كانت مكافأة نهاية الخدمة".

وعن استبعاده من قائمة منتخب مصر "أرفض الاعتزال الدولي بعد استبعادي من المنتخب، اختيارات فيتوريا ليست عادلة".