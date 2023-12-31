جنش يسخر من فيتوريا بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

علق محمود جنش حارس مرمى فيوتشر، على قرار استبعاده من قائمة منتخب مصر، المستدعاة لخوض غمار بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

وقال جنش عبر تصريحات تليفزيونية "انضمامي للمنتخب في المستقبل أمر يخص المدير الفني للمنتخب روي فيتوريا، وليس من الطبيعي أن ينضم لاعب واحد فقط من 55 لاعب.. احترم وجهات النظر وتخص المدرب، بلغة الكرة "المدرب هو اللي هيشيل الليلة"، لم أقل اي شيء غريب لكن ذكرت فقط موقف وتطور الفريق خلال الفترة الماضية".

وأضاف: طبيعي أن أدافع عن فريقي، وحزين لأن لاعبي فيوتشر يقدموا مستويات مميزة ولا يتم النظر إليهم من جانب منتخب مصر.

قائمة منتخب مصر

محمد الشناوي

أحمد الشناوي

محمد أبو جبل

محمد صبحي

عمر كمال

محمد هاني

أحمد حجازي

علي جبر

أحمد سامي

محمد عبد المنعم

أسامة جلال

محمد حمدي

أحمد فتوح

مروان عطية

أحمد نبيل كوكا

محمد النني

محمود حمادة

حمدي فتحي

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

مصطفى فتحي

عمر مرموش

محمود حسن تريزيجيه

مصطفى محمد

محمود كهربا

أحمد حسن كوكا.