عمرو الحديدي: عدم انضمام ياسر إبراهيم لقائمة منتخب مصر سقطة من فيتوريا

قال عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق أن عدم انضمام ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الحالي والذي ظهر بمستوي رائع خلال الفترة الأخيرة لقائمة منتخب مصر فى أمم إفريقيا أمر غريب.

وقال عمرو الحديدي في تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" عدم انضمام ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سقطة كبيرة للمدرب روي فيتوريا.

وأضاف:" ياسر إبراهيم قدم افضل مستوياته مع كولر خلال الفترة الأخيرة وعدم انضمامه ظلم كبير.

وأتم:" منتخب مصر قادر علي الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية رغم الحديث عن بعض اللاعبين فى القائمة.

قائمة منتخب مصر لكأس أمم أفريقيا

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن قائمة الفريق المختارة لمعسكر يناير استعدادا لبطولة كأس الامم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار واللاعبون هم:

حراس المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي

الدفاع: عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتوح

الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا