خبير مالي يتوقع استهداف البورصة لمستويات تاريخية خلال تعاملات الأسبوع

يتوقع إسلام عبدالعاطي خبير أسواق المال استهداف مؤشر البورصة الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع الجاري لمستويات تاريخية جديدة.

كما يتوقع "عبدالعاطي" أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي على المدي القصير مستوى 26400 نقطة، وذلك تجاوزه نقاط المقاومة عند منطقة 25800 نقطة.

كما يتوقع أن تكون نقاط الدعم عند مستوى 24200 نقطة، منطقة أولى، ثم مستوى 23800 نقطة منطقة ثانية.

وأتسم أداء مؤشرات البورصة خلال الجلسات القليلة الماضية، والتي تزامنت مع نهاية أيام عام2023 بالتباين بين الصعود والهبوط، وعدم وضوح الاتجاه العام، حيث أنعكس ذلك على معظم أداء الأسهم المتداولة، والتي اتخذت اتجاها متباينا أيضا.

تسببت عدم وضوح الرؤية في البورصة إلى التباين نتيجة المتغيرات الخاصة بالسياسة النقدية، وكذلك قيام المستثمرين أصحاب الملاءة العالية، والمؤسسات بعملية اعادة تقييم لمراكزهم المالية، وأثر ذلك على حركة المؤشرات.

رغم من حالة غياب الاتجاه العام وبحسابات اجمالية فان المؤشرات قد ارتفعت بشكل عام خلال المحصلة النهائية للجلسات.,