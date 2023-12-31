محمود البنا: التحكيم المصري مظلوم وهو الأفضل قاريا وعربيا

يرى الحكم الدولي محمود البنا أن التحكيم المصري مظلوم ويستحق دعم أكبر خلال الفترة المقبلة.

قال البنا في تصريحاته تليفزيونية: "مشاركة هي الأكبر للحكام المصريين في كأس الأمم، بعدد 7 حكام، وهو العدد الأكبر لأي دولة في البطولة وهذا يدل على أن التحكيم المصري متواجد بقوة للغاية".

وأضاف:"التحكيم المصري يمثلنا ويمثل المصريون بالكامل في كأس الأمم".

وواصل: "التحكيم المصري مظلوم، ويستحق أفضل مما هو عليه، خاصة أن التحكيم المصري يؤدي بشكل رائع خاصة في بطولة السوبر الأخيرة التي شهدت تنافسية عالية جدا".

واختتم:" التحكيم المصري ينقصه فقط الدعم سواء من الشارع أو الإعلام أو النقاد، التحكيم المصري هو الأفضل على المستوى القاري والعربي".