عاجل
البابا تواضروس: ما يحدث في غزة لا يرضي الله والأرض للفلسطينيين (فيديو)
الأحد 31 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمود البنا: التحكيم المصري مظلوم وهو الأفضل قاريا وعربيا

الحكم محمود البنا
الحكم محمود البنا

يرى الحكم الدولي محمود البنا أن التحكيم المصري مظلوم ويستحق دعم أكبر خلال الفترة المقبلة.

قال البنا في تصريحاته تليفزيونية: "مشاركة هي الأكبر للحكام المصريين في كأس الأمم، بعدد 7 حكام، وهو العدد الأكبر لأي دولة في البطولة وهذا يدل على أن التحكيم المصري متواجد بقوة للغاية".

txt

موعد مباراة إنبي ضد بلدية المحلة في الدوري المصري

txt

تشكيل البنك الأهلي المتوقع لمواجهة المقاولون في الدوري المصري

وأضاف:"التحكيم المصري يمثلنا ويمثل المصريون بالكامل في كأس الأمم".

وواصل: "التحكيم المصري مظلوم، ويستحق أفضل مما هو عليه، خاصة أن التحكيم المصري يؤدي بشكل رائع خاصة في بطولة السوبر الأخيرة التي شهدت تنافسية عالية جدا".

واختتم:" التحكيم المصري ينقصه فقط الدعم سواء من الشارع أو الإعلام أو النقاد، التحكيم المصري هو الأفضل على المستوى القاري والعربي".

الجريدة الورقية