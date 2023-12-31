منتخب مصر يكشف موعد وصول المحترفين لمعسكر كأس الأمم
أكد محمد غرابة مدير المنتخب المصري أن الانتقادات لبعض اختيارات روي فيتوريا مدرب الفراعنة في قائمة منتخب مصر النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية أمر وارد.
قال غرابة في تصريحاته تليفزيونية: "الانتقادات طبيعية وواردة بالنسبة لاختيارات القائمة، لدينا بطولة مهمة ونريد التركيز خلالها، لدينا جيل يحلم بحصد الكأس".
وأضاف: "أتمنى أن يختم هذا الجيل مجهوداته وتألقه بحصد كأس الأمم وكذلك الوصول إلى كأس العالم".
موعد بدء معسكر منتخب مصر
وواصل: "معسكر منتخب مصر سيبدأ يوم 2 يناير في العاصمة الإدارية، أوجه الشكر للقوات المسلحة ووزارة الشباب والرياضة لتوفير كافة سبل الراحة للمنتخب في العاصمة الإدارية".
وعن اللاعبين المحترفين:"سيكتمل وصولهم يوم الرابع من شهر يناير إن شاء الله".