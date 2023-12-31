سهيل العريفي: ماراثون زايد أصبح عيدا سنويا يتوج العلاقات المصرية الإماراتية

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة اليوم النسخة الثامنة من ماراثون زايد الخيري والذي يخصص دخله بالكامل للأنشطة الخيرية والمستشفيات والجمعيات الأهلية والمرضى من الأطفال وكبار السن، وهو الماراثون الذي يقام بشكل سنوي في مصر.



وأشاد سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي ، بالقائمين على تنظيم هذا السباق المتميز والضخم من الجانبين المصري والإماراتي، مضيفا ان مارثوان زايد نعتبره الآن عيدا سنويا يتوج العلاقات المصرية الإماراتية.



وقال العريفي:«العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية الشقيقة، علاقات أخوية وثيقة، وضع أسسها الراسخة المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ويرعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله وشقيقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي».



كما أشار المدير التنفيذي لمجلس أبو ظبي الرياضي، إلى كون سباق زايد الخيري أصبح مناسبة لإبراز المكانة المتميزة للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ودولة الإمارات في قلوب وعقول الشعب المصري الشقيق، مؤكد أن الدورات السبع السابقة شهدت مشاركة متميزة وكبيرة من كافة أبناء الشعب المصري، و شهدت اهتمامًا وحرصًا شديدين من كافة الجهات والمسؤولين المصريين لإنجاح هذا السباق.

وتابع سهيل العريفي:«توجت تلك الجهود بما نراه اليوم من نجاح باهر في حسن التنظيم ، إضافة اللى كرم وحفاوة الاستقبال لكل ضيوف السباق».



كما هنأ القائمين على هذا الحدث في ظل النجاح الكبير الذي حققته نسخة العاصمة الإدارية، مبيناً ان هذا النجاح يضيف المزيد للرصيد الإماراتي في العمل الخيري، حيث أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل ريادتها الدائمة في تبني المبادرات الداعمة للخير ومساعدة المتضررين في مختلف دول العالم.



ووفقًا للمدير التنفيذي لمجلس أبو ظبي الرياضي، يعد سباق زايد الخيري، فرصة لتسليط الضوء على الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي يحظى بمكانة مرموقة في قلوب وعقول الشعب المصري، وأكد أن الدورات السبع السابقة شهدت مشاركة كبيرة من الشعب المصري واهتمامًا كبيرًا من الجهات المصرية لضمان نجاح السباق.



وأشاد بالتنظيم الممتاز وحفاوة الاستقبال التي حظي بها ضيوف السباق، وهنأ القائمين على الحدث في العاصمة الإدارية على النجاح الكبير الذي حققته النسخة السابقة، مؤكدًا أن هذا النجاح يعزز الجهود الإماراتية في العمل الخيري، حيث تواصل الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، دعمها المستمر للمبادرات الخيرية ومساعدة المتضررين في جميع أنحاء العالم.