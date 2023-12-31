الأمن العام يضبط متهمين بحوزتهما 38 ألف علبة سجائر مهربة

يكثف قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير لقطاع الأمن العام، جهوده لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن مطروح من تحقيق النتائج التالية:- إذ تمكنت تمكنت القوات من ضبط مالك محل بقالة ، وبرفقته تاجر - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية، حال قيادة أحدهما سيارة مُحملعليها (38 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع).

بمواجهتهما اعترفا بأن المضبوطات مهربة جمركياً ومجهولة المصدر، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق منفصل شب حريق هائل في سيارة نقل ثقيل تريلا ، على طريق “المنصورة - جمصة ” مما أسفر عن تفحم السيارة، فيما تمكن أحد مستقلى السيارة من الهروب فور اندلاع الحريق.

وقد شهد طريق “المنصورة - جمصة ” زحاما مروريا، بعد الحادث فيما جرى إخطار الحماية المدنية والشرطة بالواقعة

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الدقهلية بلاغا يفيد باشتعال النيران بسيارة تريلا على طريق (المنصورة -جمصة) أمام قرية زيان التابعة لمركز شرطة الستاموني وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

انقاذ مصاب ومحاولات استخراج اثنين اخرين من عقار حدائق الزيتون المنهار

كما نجح فريق من إدارة قوات الحماية المدنية بالقاهرة ، في إنقاذ شخص من تحت أنقاض العقار المنهار في الزيتون بمحافظة القاهرة، وتم نقله بواسطة عربات الإسعاف إلى المستشفى وذلك لإصابته بخلع كامل في الكتف الأيسر، وتجرى الآن محاولة استخراج شخصين آخرين من تحت الأنقاض.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة حدائق الزيتون.

وعلى الفور انتقلت الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية وقوات الشرطة ورجال الإسعاف إلى مكان البلاغ، وفرض كردون أمني في محيط العقار المنهار، فيما يتم البحث عن عالقين أسفل الأنقاض بالإضافة إلى سؤال شهود العيان لبيان ملابسات وظروف الواقعة.



