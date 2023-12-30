تريزيجية: منتخب مصر مرشح دائما للفوز بكأس أمم أفريقيا

أكد محمود حسن تريزيجية نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم أن الفراعنة مرشحون دائمًا للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية لما نمتلكه من تاريخ كبير داخل القارة السمراء.

وقال تريزيجية أن منتخب مصر هو المنتخب صاحب التاريخ الأكبر في عدد التتويجات ببطولة كأس أمم افريقيا، ودائما يكون مرشحًا للتتويج بالبطولة لما نمتلك من نجوم كبار قادرين على حسم اللقب.

وأضاف: قميص المنتخب ثقيل ويجب على كل لاعب يرتدية ان يبذل كل ما لديه من أجل جعله في المقدمة، في النسخ الأخيرة لم يكن أحد يؤمن بقدراتنا ورغم ذلك كنا نصل إلى النهائي".

فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن قائمة الفريق المختارة لمعسكر يناير استعدادا لبطولة كأس الامم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار واللاعبون هم:

حراس المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي

الدفاع: عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتوح

الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا