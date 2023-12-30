مصرع شخص في حادث سير بجنوب سيناء

لقي شخص مصرعه في حادث انقلاب سيارة اليوم السبت، على الطريق الدولي الجديد بعد كارتة مدينة طور سيناء بـ 2 كيلو اتجاه مدينة شرم الشيخ التابعة لمحافظة جنوب سيناء.

تلقى مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي، على الطريق الدولي الجديد بعد كارتة مدينة طور سيناء.

و أشار الى انه تم اخطار شرطة النجدة بوفاة مصطفى أ 29سنة - الهضبة شرم الشيخ و تم نقل الجثمان الي مستشفي طور سيناء العام ، و تم تحرير محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق .

كما قامت ادارة مرور جنوب سيناء بأخلاء منطقة الحادث .