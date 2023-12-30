ندوة تثقيفية عن انتصارات أكتوبر المجيدة بمركز شباب الساحل

نفذت ادارة شباب الطور ندوة تثقيفية عن انتصارات أكتوبر المجيدة ضمن خطة نشاط إدارة بمركز شباب الساحل .

وتناولت الندوة التي تحدث فيها الشيخ مصطفي ابو فاتي المستشار الإعلامي لمنطقة وعظ جنوب سيناء عن الاحتلال الاسرائيلي لمصر و تأثيره على فئات الشعب المصري، وكيف كان هناك تلاحم و تكاتف بين القوات المسلحة و الشعب لتنفيذ عمليات فدائية، و ذكر ما تعرضت له مدينة السويس الباسلة، و دور المقاومة الشعبية من أبناء السويس، حيث قاموا بتشكيل مجموعات مقاومة شعبية لصد العدو

تنفذ الفاعليات تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه و اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء و بتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة .