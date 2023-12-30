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الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ندوة تثقيفية عن انتصارات أكتوبر المجيدة بمركز شباب الساحل

بوابة الوفد الإلكترونية

 

نفذت ادارة شباب الطور ندوة تثقيفية عن انتصارات أكتوبر المجيدة ضمن خطة نشاط إدارة بمركز شباب الساحل .

وتناولت الندوة التي تحدث فيها الشيخ مصطفي ابو فاتي المستشار الإعلامي لمنطقة وعظ جنوب سيناء عن الاحتلال الاسرائيلي لمصر و تأثيره على فئات الشعب المصري، وكيف كان هناك تلاحم و تكاتف بين القوات المسلحة و الشعب لتنفيذ عمليات فدائية، و ذكر ما تعرضت له مدينة السويس الباسلة، و دور المقاومة الشعبية من أبناء السويس، حيث قاموا بتشكيل مجموعات مقاومة شعبية لصد العدو

تنفذ الفاعليات تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه و اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء و بتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة .

 

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