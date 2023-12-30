روبوت ناسا البشري يدخل مراحل متقدمة من الاختبار

يخضع أول روبوت بشري ذو قدمين تابع لناسا، فالكيري، لعدد قليل من مراحل الاختبار النهائية في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن، تكساس.

يشبه الإنسان إلى حد كبير الرجل الحديدي ولكنه مصنوع من المعدن والإلكترونيات، ويحاكي مشية الإنسان ومظهره. صُممت ناسا لمجموعة متنوعة من الوظائف، وتستكشف ما إذا كانت هذه الآلات يمكنها تعزيز استكشاف الفضاء، بدءًا بمهمة أرتميس، وفقًا لرويترز.

فالكيري، التي سميت على اسم شخصية نسائية بارزة في الأساطير الإسكندنافية، تجذب الانتباه بحضورها الهائل. يبلغ ارتفاع ناسا 6 أقدام و2 بوصات (188 سم) ويزن 300 رطل (136 كجم)، وهو روبوت كهربائي قادر على العمل في البيئات المتدهورة أو المتضررة التي صممها الإنسان.

وفي يوليو، خضع الروبوت الروبوتي للاختبار في أستراليا لتقييم برمجياته، مما أدى إلى توليد بيانات وتعليقات قيمة لناسا. تهدف هذه الاختبارات إلى تطوير قدرات المعالجة الذكية المتنقلة عن بعد لتمكين الصيانة عن بعد لمنشآت الطاقة غير المأهولة والبحرية.

يد العون او يد المساعده

قامت مديرية الهندسة بمركز جونسون للفضاء (JSC) بتصميم وبناء فالكيري التابعة لناسا خصيصًا للمشاركة في تجارب تحدي الروبوتات DARPA لعام 2013 (DRC). بالاعتماد على المعرفة المكتسبة من إنشاء Robonaut 2، قام فريق Valkyrie في مركز جونسون للفضاء (JSC) بتطوير وبناء هذا الروبوت في 15 شهرًا. لقد قاموا بدمج الإلكترونيات والمحركات وقدرات الاستشعار المحسنة بناءً على التطورات التي تم إحرازها في الأجيال السابقة من الروبوتات البشرية في JSC.



تمتلك الروبوتات البشرية المنتشرة في الفضاء القدرة على القيام بمهام خطرة مثل تنظيف الألواح الشمسية أو فحص المعدات المعطلة خارج المركبات الفضائية. تسمح هذه القدرة لرواد الفضاء بإعطاء الأولوية للاستكشاف والاكتشاف دون المساس بسلامتهم.

قال شون عظيمي، فريق الروبوتات الذكية التابع لناسا: "نحن لا نحاول استبدال الطواقم البشرية، بل نحاول فقط إزالة العمل الممل والقذر والخطير من مهامهم للسماح لهم بالتركيز على تلك الأنشطة ذات المستوى الأعلى". الزعيم لرويترز.

تعاونت وكالة ناسا مع شركات الروبوتات، بما في ذلك شركة Apptronik ومقرها في أوستن، تكساس، لاستكشاف الأفكار المكتسبة من الروبوتات البشرية المصممة للتطبيقات الأرضية. يهدف هذا التعاون إلى الكشف عن الطرق التي يمكن من خلالها تسخير التطورات في الروبوتات البشرية الأرضية لتعزيز قدرات الروبوتات البشرية المستقبلية المخصصة للبعثات الفضائية.

"يمكن أن تكون فالكيري وغيرها من الروبوتات المتنقلة المتقدمة أدوات حيوية في السماح للبشر بالإشراف على العمل الخطير عن بعد والتخلص من المهام المملة والمتكررة، مما يمكّن البشر من العمل في مهام ذات مستوى أعلى، بما في ذلك نشر الروبوتات وصيانتها. تنطبق هذه المبادئ على كل من الفضاء والأرض وقال بيان صادر عن وكالة ناسا، "حيث تدرك الشركات قيمة الروبوتات ذات الحجم البشري".

العرض المتقدم

تتمتع Valkyrie بخيارات طاقة متعددة الاستخدامات، مما يسمح لها بالعمل من وصلة حائط أو باستخدام بطارية مخصصة مزدوجة الجهد، مما يوفر ما يقرب من ساعة من وقت التشغيل. عندما لا تكون البطارية قيد الاستخدام، يمكن استبدالها بجهاز محاكاة الكتلة والمكثف، لمحاكاة الخصائص الميكانيكية والكهربائية للبطارية.