استمرار فاعليات برنامج البرلمانات بمركز شباب الساحل

استمرار فاعليات اليوم البرنامج في مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء ،لليوم الثاني ، و يقام التدريب بمركز شباب الساحل في الفترة من ٢٩-١ يناير ٢٠٢٤م، والذي تنفذه الاداره المركزيه للتعليم المدني و البرلمان بوزاره الشباب و الرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب و الرياضة بجنوب سيناء.

ويهدف برنامج المبادرات المجتمعية الي تمكين المشاركين الي تنمية مهارات تصميم الأفكار وتنفيذ المبادرات لتحسين الحياة المجتمعية، كما يساعد الانضمام إلى هذه الفعاليات الي اكتساب مهارات تصميم الأفكار وتنفيذ المبادرات التي تعزز التعاون وتسهم في تحسين حياة المجتمع المحلية .

وأوضح محمد فتحي وكيل الوزارة، أن البرنامج يتضمن تنفيذ ورش تدريبية للشباب والنشء بواقع 8 ورش، علي مستوي المحافظة، وتكون مدة التدريب بكل مركز شباب 4 أيام بهدف تدريبهم على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة للمساهمة في تنفيذ المبادرات المجتمعية .

يأتي ذلك تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة، ومتابعه احمد عبد العزيز وكيل المديرية.