شاهد.. هدف كريستيانو رونالدو اليوم في مباراة النصر والتعاون

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفًا رائعًا اليوم في مباراة النصر والتعاون التي جمعت الفريقين على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

وأنهى رونالدو عام 2023 بـ54 ليصبح الهداف الأول على مستوى العالم لهذا العام، متفوقًا على كيليان مبابي وهالاند وهاري كين.

وقاد رونالدو النصر للفوز على التعاون 4-1 في المواجهة التي أقيمت اليوم، اختتم بها العالمي مواجهاته قبل فترة التوقف الدولي والتي ستستمر حتى 45 يومًا بسبب البطولات القارية للمنتخبات.

دخل النصر المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: سلطان الغنام - العمري - لابورت - تيليس

الوسط: الخيبري - أوتافيو - بروزو

الهجوم: تاليسكا – ساديو ماني – كريستيانو رونالدو

افتتح فريق التعاون التهديف مبكرًا في المباراة عن طريق اللاعب أشرف المهديوي في الدقيقة 13 من الشوط الأول، ثم تمكن النصر من قبل الطاولة على سكري القصيم بثلاثة أهداف.

سجل هدف النصر الأول اللاعب مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 26، ثد أضاف إيمريك لابورت الهدف الثاني في الدقيقة 35، قبل أن يوقع اللاعب أوتافيو على الهدف الثالث في الدقيقة 50 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة وضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بصمته وسجل الهدف الرابع للنصر لينتهي للقاء بنتيجة 4-1.

بهذا الانتصار يرفع فريق النصر رصيده إلى النقطة 46 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر، بينما توقف رصيد التعاون عند 34 نقطة في المركز الرابع بدوري روشن.