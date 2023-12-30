جنوب سيناء: تعديل مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل الثانوي

أكد محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، تعديل مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 / 2023، لصفوف النقل للمرحله الثانوية، حيث تبدأ الامتحانات يوم الثلاثاء 13 يناير المقبل للصف الثاني الثانوي، و24 يناير للصف الأول الثانوي.

تضمن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول المعدل :-

السبت 13 يناير.. مادة اللغة العربية 3 ساعات.

الأحد 14 يناير.. مادة الكيمياء ساعة ونصف.

الاثنين 15 يناير.. الجغرافيا ساعة ونصف.

الثلاثاء 16 يناير.. اللغة الأجنبية الثانية ساعة ونصف.

الأربعاء 17 يناير.. التاريخ ساعة ونصف.

الخميس 18 يناير.. اللغة الأجنبية الأولى ساعتان ونصف.

الأحد 21 يناير.. مادة الفيزياء ساعة ونصف.

الاثنين 22 يناير.. الفلسفة والمنطق ساعة ونصف.

الثلاثاء 23 يناير.. الرياضيات 3 ساعات.

الأربعاء 24 يناير.. الأحياء ساعة ونصف.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي العام:-

السبت 13 يناير.. مادة اللغة العربية 3 ساعات لجميع الشعب.

الأحد 14 يناير.. مادة تطبيقات الرياضيات ساعتان ونصف للشعبة العلمية، وامتحان مادة الجغرافيا ساعتان للشعبة الأدبية.

الاثنين 15 يناير.. مادة اللغة الأجنبية الأولى 3 ساعات لجميع الشعب.

الثلاثاء 16 يناير.. الجبر والتفاضل وحساب مثلثات 3 ساعات للشعبة العلمية، وامتحان مادة الرياضيات العامة 3 ساعات للشعبة الأدبية.

الأربعاء 17 يناير.. اللغة الأجنبية الثانية، ومادة التاريخ، ومدة الامتحان ساعتان للشعبة الأدبية.

الأحد 21 يناير.. امتحان مادة الأحياء ساعتان للشعبة العلمية، ومادة الفلسفة والمنطق، ومدة الامتحان ساعتان للشعبة الأدبية.

الإثنين 22 يناير.. امتحان مادة الكيمياء ساعتان للشعبة العلمية، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع، ومدة الإمتحان ساعتان للشعبة الأدبية.

امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع ..

- امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع تُعقد تحت إشراف الإداره التعليمية، ويتم الامتحان فيها قبيل الإمتحان الأساسي بأسبوع.

- المدارس الرسمية لغات تعقد امتحان المستوى الرفيع بمعرفتها وقبل الامتحانات النظرية بوقت كاف