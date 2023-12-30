إفتتاح محطة معالجة الصرف الصحي بشرم الشيخ

استعراض اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي من المُقرر افتتاحها في الفترة القادمة.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن تكلفة تنفيذ تلك المشروعات تجاوزت الـ 4.5 مليار جنيه، وذلك في عدد من القطاعات والمجالات المهمة ومنها: الخدمية، والثقافية، والتراثية، والترفيهية، والتجارية، وغيرها.

مؤكدًا أن تلك المشروعات من شأنها أن تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا جذب المزيد من الحركة السياحية لمختلف مدن المحافظة.

وتأتي المشروعات التي مقرر لها الافتتاح في عام 2024 هي مشروع تنفيذ توسعات بمحطة معالجة صرف صحي بنظام برك الأكسدة بمدينة شرم الشيخ.

المحطة تضم 6 برك أكسدة تعمل بطاقة 7.5 ألف متر مكعب يومي.

تصل تكلفة الاجمالية للمشروع تصل إلى 195 مليون جنيها، ويخدم 20 ألف نسمة، ملحق بمنطقة المعالجة بحيرة شجرية على مساحة 100 فدان منزرعة بأشجار الكافور والنيم، للاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج.

يعتبر المشروع أحد أوجه التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – ممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي – ووزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء واحدى شركات القطاع الخاص