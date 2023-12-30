تعرف على أبرز مشروعات جنوب سيناء في عام 2023

قامت الدولة المصرية في الاوانة الاخيرة بالنظر علي أرض السلام “ جنوب سيناء ” بأطلاق بعض المشروعات الكبري، و التي شهدت انجازات كبيرة منها علي سبيل المثال مشروعات الصحة و السكان و الطرق و السياحة و الزراعة و الجامعات وكان من اهمها ما يلي:-

تشغيل أكبر مشروع لمحطة الطاقة الشمسية بمدينة شرم الشيخ على مساحة 250 ألف متر مربع، بقدرة 20 ميجا وات، وبطاقة إنتاجية تصل لأكثر من 42 جيجا وات في الساعة، تكفي لتغذيه ما يزيد على 6000 غرفة فندقية، بإجمالي تكلفة 250 مليون جنية.

افتتاح مجلس مدينة شرم الشيخ، والذي يعد من المباني الصديقة للبيئة والذكية.

مشروع التجلي الأعظم في مدينة سانت كاترين، وهو من المشروعات العملاقة التي تسهم في تعزيز مكانة مدينة سانت كاترين السياحية، وضم هذا المشروع 14 مشروعا.

الانتهاء من تنفيذ مشروع زراعي على أرض جنوب سيناء، ويشمل 6 تجمعات تنموية، هي تجمع الحمة والسحيمي بمدينة طور سيناء، وتجمع النهايات بمدينة رأس سدر، ووادي سهل القاع وإسلا وعريق ووادي سعال بمدينة سانت كاترين.

مشروع رافع المياه المعالجة، وخط طرد الصرف الصحي بطاقة 10000 متر مكعب في اليوم، وبتكلفة 70 مليون جنيه لتوصيل خدمة الصرف الصحي للمناطق المحرومه بمدينة طور سيناء.