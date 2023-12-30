بدء موسم حصاد الفراولة بقري القليوبية

شهدت قرى طوخ بمحافظة القليوبية، فرح وزغاريد كبيرة بعد حصرد الذهب الأحمر “ الفراولة ” وخاصة في قرية الدير التي تشتهر بزراعة محصول الفراولة.

وتشتهر أيضا قرى مركز شبين القناطر بالمحافظة، حيث بدأ الحصاد "البشائر" منتصف نوفمبر الماضي إلا أن الحصاد الفعلي للمحصول يكون في شهر ديسمبر من كل عام.

ويتميز منتج الفراولة بمحافظة القليوبية بالجودة الفائقة والمذاق المميز ما يجعله قبلة التجار والشركات التي تصدر المحصول للدول الأوروبية، بالإضافة إلي السعر المتميز للمحصول، حيث يعتبر محصول الفراولة مصدر الدخل الأول لعدد من قرى القليوبية.

ويبدء الحصاد من منتصف نوفمبر ويستمر حتى منتصف يونيو من كل عام، حيث يتم خلال الشهور الثلاثة الأولى تصدير المنتج الذهبى لدول أوروبا والخليج العربي، وهذا ما يميز قري القليوبية.