غزل المحلة يتعاقد مع الموريتاني أحمد سالم مهاجم لافيينا

تعاقد نادي غزل المحلة مع اللاعب الموريتاني أحمد سالم قادما من صفوف لافيينا لمدة 3 سنوات.

وشهد توقيع العقود حضور تامر خليل نائب رئيس النادي والمهندس أحمد رمضان مدير التعاقدات نجح غزل المحلة في إبرام التعاقد مع المهاجم الموريتاني أحمد سالم لمدة ٣ سنوات.

وسجل الموريتاني أحمد سالم ٥ أهداف هذا الموسم مع فريقه السابق لافيينا.

وكان نادي غزل المحلة قد حسم أولى صفقاته لدعم الفريق الأول لكرة القدم خلال موسم الانتقالات الشتوية هذا الموسم بالتعاقد مع اللاعب بسام وليد ظهير أيمن نادي بروكسي.

ووقع اللاعب على عقد لمدة 3 مواسم مع الفلاحين ينتهي في يناير 2027 المقبل.

نجح بسام وليد صاحب الـ25 عامًا في صنـاعة 6 أهداف لفريقـه بروكسي خلال الموسم الكروي الجاري.