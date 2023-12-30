المنيا تنظم مؤتمر "البورصة للتنمية " لدعم الشركات وخلق فرص عمل جديدة

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، أهمية نشر الوعي بمزايا القيد بالبورصة ، ونشر الثقافة المالية ، ودعم بيئة المشروعات وريادة الأعمـال ، مـن خـلال إتاحـة العديـد مـن برامج الـدعم الفني ، والتوعية والتدريب لخـلـق جـيـل جديـد مـن مؤسسـى الشـركات الناشئة ورواد الأعمال، بما يساهم فى زيادة فرص التشغيل المقدمة لسوق العمل وخاصة لفئة الشباب .

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها اليوم السبت بمؤتمر " البورصة للتنمية" فى نسخته الخامسة ، بجامعة المنيا ، بحضور أحمد الشيخ رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية ، والدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ ، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، إلى جانب عدد من رجال المال و الأعمال ، وأساتذة وطلاب الجامعة .

واشار المحافظ، إلى أن اختيار محافظة المنيا لإستضافة مؤتمر البورصة للتنمية ، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، هو خير دليل على الاهتمام الكبير الذي تحظى به المحافظة ، لإمتلاكها للعديد من مقومات التنمية في مجالات متنوعة منها ، ( الصناعية ، التجارية ، السياحية ، المحجرية ، الثقافية ، البشرية ، الطاقـة ، العقاريـة) ، إلى جانب تمتعهـا بـسـمات تنافسية خاصة ، تجعلها من المحافظات المتميزة في مجال الفرص الاستثمارية الواعدة .

من جانبه ، أوضح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ، أن هذا المؤتمر جاء بالتزامن مع تدشين تحالف اقليم شمال الصعيد ، وتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين جامعات الإقليم وكيانات اقتصادية وصناعية ، موضحا ، أن مؤتمر المنيا يسعى لفتح آفاق جديدة من خلال التعريف بأهمية سوق الأوراق المالية ، فى دعم الإقتصاد والشركات الصناعية الصغيرة منها والكبرى ، على حد سواء، لزيادة نموها والتوسع فى حجم أعمالها ، ونشر ثقافة الاستثمار والادخار للشركات والأفراد ، وتصحيح الصورة الذهنية عن مفهوم البورصة ، لافتا إلى أن الهدف من عقد مثل هذه المؤتمرات هو بمثابة منصة حوار للتعريف بمزايا وإجراءات القيد والطرح والتداول، بما يتماشى مع مستهدفات ورؤية إدارة البورصة المصرية .

وفى ختام المؤتمر، أهدى محافظ المنيا إلى رئيس البورصة المصرية ، درع المحافظة تكريما لجهوده في مجال التعاون بين المحافظة وإدارة البورصة ، كما أهدى رئيس البورصة درع البورصة المصرية للمحافظ، تقديرا لجهوده التنموية بعروس الصعيد .