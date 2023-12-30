محافظ المنيا يكرم المستشار العسكري السابق

كرم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، العميد أ.ح إيهاب بكرى المستشار العسكرى للمحافظة ، عقب انتهاء مهام عمله بالمحافظة وتعيينه بأكاديمية ناصر العسكرية .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ ، حيث أشاد المحافظ بالمجهود الكبير الذي بذله المستشار العسكري السابق خلال توليه منصبه ، والأداء المتميز الذي قام به على مدار فترة عمله بديوان عام المحافظة ، معرباً عن أمنياته بأن يوفقه الله في مهام عمله الجديد.

وأكد المحافظ، أن القوات المسلحة كانت ولازالت هي الدرع الحامي للدولة وحصنه المنيع، لافتاً ، إننا جميعا نعتز ونقدر قواتنا المسلحة ، التي تبذل الغالي والنفيس للدفاع والزود عن مصرنا الغالية شعبا ووطنا .

وأعرب المحافظ، عن خالص أمنياته للمستشار العسكري الجديد بالتوفيق والسداد لمهمته الجديدة مؤكدا " أنه خير خلف لخير سلف"، وداعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، من جانبه أعرب العميد أ.ح إيهاب بكرى ، عن اعتزازه وشكره بتكريم لمحافظ المنيا، والذي يعكس روح الود والإحترام، معرباً عن امتنانه لكل مشاعر الحب والود التي لمسها من الجميع، خلال فترة عمله بالمنيا .